Manželství je blázinec a my jsme blázni, říká americký pastor a YouTube celebrita

WASHINGTON/PRAHA Mark Gungor je americký pastor, který svých charakteristickým komediálním způsobem radí lidem k lepším vztahům a manželstvím. Videa jeho přednášek mají na YouTube miliony shlédnutí. Napsal i řadu úspěšných motivačních knížek. Mark Gungor bude hostem diskuzního fóra Melting Pot na festivalu Colours of Ostrava.

Lidovky: Jste stand-up komik, pastor a navíc ještě manželský poradce. To je dost zajímavá kombinace. Jak se to takhle sešlo?

Já nejsem úplně komik, já jsem pouze člověk, který mluví o manželstvích a používá k tomu humor. Když přimějete lidi se smát, tak se přestanou bránit. No a k tomu pastorství - manželství a církev jde často ruku k ruce.

Lidovky: Takže proč se podle vás vlastně lidi berou?

Manželství není komplikovaná věc, jak často někdo říká. Manželství je vlastně hrozně jednoduché a jako takové se rodí z osobního lakomství. Zkrátka a dobře někoho chcete jen pro sebe, chcete veškerou jeho pozornost na celý život. To je v pořádku, ale jakmile na manželství dojde, lakomství je ta první věc, kterou se musí člověk odnaučit, jinak by to bylo k nevydržení. (smích)



Lidovky: americký komik Groucho Marx prý řekl: „Manželství je skvělá instituce, ale kdo by chtěl žít v instituci?“ Měl pravdu? Je manželství prostě a jednoduše „jen“ instituce?

To je výborný citát! Pouze vy jste ho ale trochu špatně pochopil. Je to americký humor a když před Američanem mluvíte o institucích, začne hned myslet na blázince. V tomto ohledu ano, manželství je instituce a my všichni jsme blázni. (smích)



Lidovky: Myslíte si, že bude manželství jako takové stále aktuální třeba za deset let? Mladí se dnes ženou hlavně za kariérou a díky tomu se jejich priority mění.

Vím, že Bude. Řeknu vám proč - vzít si někoho je logická věc. Existují vědecké výzkumy o tom, že lidé v manželstvích jsou šťastnější, zdravější a celkově jim všechno lépe vychází. Ano, máte pravdu, že mladí posouvají svoje priority. Problém je, že třeba ten argument o kariéře je naprostá hloupost. Proč byste nemohl být ženatý a zároveň mít skvělou kariéru? To se přece vůbec nevylučuje. Potrvá to nějaký čas, ale nakonec si mileniálové uvědomí, že je to hloupost a vrátí se k manželstvím, která nejsou vůbec tak omezující, jak si dnes mnozí myslí. Věřím tomu.

Lidovky: Třeba je prostě problém v tom, že si nemohou najít partnera. Říká se, že moderní technologie zničily tradiční mezilidské vztahy z očí do očí, všichni se seznamují na sociálních sítích a internetových seznamkách.

To vůbec nevadí. Než se dostanete do fáze manželství, tak si logicky musíte najít partnera. Jestli ho hledáte přes seznamky nebo sociální sítě, tak je to naprosto v pořádku. Je to, hodně zkresleně, novodobá obdoba posílání milostných dopisů, takže proč ne? Máte ale pravdu, že je škodlivé, když se to přehání. Lidé by samozřejmě neměli zanevřít na osobní kontakt. Musíte si na tohle dávat pozor.



Lidovky: A co třeba pornografie? Ta zkresluje to, co lidé vnímají jako ideál a hledají to ve svých protějšcích.

Pornografie je v tomhle nebezpečná, ale dá se to zvládnout, když k ní přistupujete jako ke glorifikované pohádce. (smích)

Lidovky: Takže vaše vystoupení jsou v zásadě komedie s poučením.

Přesně tak. Vždy se snažím lidi co nejvíce rozesmát, oni si pak i více pamatují. Takže zájemci o moji řeč mají v zásadě na výběr - buď se můžou přijít pobavit, nebo si třeba můžou zajet na nudný nákup do supermarketu. (smích)

Mark Gungor kromě festivalu Colours of Ostrava vystoupí i na samostatné přednášce v Ostravě.



Mark Gungor - Jak žít v manželství a nikoho nezabít 22. července, kino Vesmír, 11:00 Více info ZDE