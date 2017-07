Milion? Odškodnění za vazbu nestačí, sestra Marešová chce více peněz

PRAHA Bývalá zdravotní sestra z rumburské nemocnice Věra Marešová očištěná v kauze údajné vraždy šesti pacientů dostala za zátěž způsobenou trestním stíhání odškodnění. Po ministerstvu spravedlnosti žádala za své útrapy čtyři miliony korun, resort jí ale vyplatil mnohem méně. Marešová tak požádat o další peníze.

Někdejší dlouholetá zdravotní sestra z Lužické nemocnice v Rumburku byla obžalovaná z vraždy šesti pacientů, k nimž mělo dojít mezi roky 2010 až 2014. Podle obžaloby pacientům vpravila do těla smrtelnou dávku draslíku, která jim zastavila srdce. Chtěla si tím prý ulehčit práci.

Jenže u soudu se nic takového neprokázalo, Marešová loni v létě vzešla z kauzy očištěná. Za zdravotní potíže způsobené stíháním, více než rok a čtvrt strávený ve vazbě či ušlý výdělek chtěla po ministerstvu kompenzaci ve výši čtyři miliony korun, ale resort ji vyplatil zhruba milion (více zde). „Peníze, které byly přiznané, nestačí na škody, co paní Marešové vznikly,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz její advokátka Iva Jónová.



Lidovky.cz: Vy jste s vaší klientkou, paní Věrou Marešovou, žádaly o odškodnění ve výši 4 miliony korun, podle Českého rozhlasu ministerstvo spravedlnosti poskytlo zhruba milion korun. Můžete tuto částku potvrdit?

Já tuhle částku nebudu potvrzovat, ani vyvracet. Jenom jsem chtěla říct, že (odškodnění, pozn. aut.) částečně hrazeno bylo.

Lidovky.cz: Už jste o přiznaném odškodnění mluvila s vaší klientkou, je s výsledkem spokojená?

Ano, mluvili jsme spolu. Ale žádali jsme o daleko vyšší částku, takže jsme nebyly úplně uspokojené. Plná spokojenost není.

Advokátka Marešové Iva Jónová

Lidovky.cz: Jak ministerstvo zdůvodnilo, že paní Marešové vyhovělo jen částečně?

My jsme doložili všechno, nicméně ministerstvo argumentovalo tím, že mu není jasné, kdy přesně došlo k ustálení zdravotního stavu paní Marešové. A s touto argumentací máme problém.

Lidovky.cz: Podle ministerstva má informace o tom, kdy se zdravotní stav vaší klientky po prodělané zátěži během trestního řízení a pobytu ve vazbě, dostal, řekněme, do normálu, vliv na výši odškodnění?

Asi ano.

Lidovky.cz: Zmínila jste, že s tímto zdůvodněním máte problém. Proč?

Já si myslím, že by to nemělo mít žádný podstatný vliv na konečnou částku.

Lidovky.cz: Jak tedy budete postupovat dále?

Ministerstvo požádáme pravděpodobně znovu. Peníze, které byly přiznané, nestačí na škody, co paní Marešové vznikly. Budeme jednat o vyšším nároku.

Lidovky.cz: Co to přesně znamená, podáte tedy novou žádost?

Žádost už byla podaná, byla podaná v plném rozsahu (původní žádost, pozn. aut.). Takže já si myslím, že v tuhle chvíli to nemusí být jako žádost. Je to k jednání. To znamená, že pokud paní Marešové bylo vyhověno částečně, a my vysvětlíme ministerstvu jeho požadavky, domnívám se, že by mohli uhradit více.

Peníze použije Marešová na umoření dluhů

Lidovky.cz: Můžete rozvést, jak budete při jednání o vyšším odškodnění argumentovat, abyste nedopadly jako v aktuálním případě?

Když jim vysvětlíme jejich požadavek na osvětlení ustálení zdravotního stavu paní Marešové tak, jak byl ve znaleckém posudku, myslím si, že nic nebrání tomu, aby má klientka obdržela více prostředků.

Lidovky.cz: Jaký bude mít tento váš postup vliv na to, jak naloží vaše klientka s přiznanou částkou. Ona ji tedy nepřijme, dá ji do úschovny, nebo ji použije?

Uvedená částka bude odeslána na dluhy, protože paní Marešové byly stanoveny penále za hypotéky a půjčky, které měla po dobu, kdy byla ve vazbě. Půjde také na náklady trestního řízení.

Ministerstvo: Dokázat újmu musí Marešová Ministerstvo spravedlnosti popsalo průběh rozhodování o výši odškodnění pro Věrou Marešovou spíše v obecné rovině. Pro server Lidovky.cz pak resort zdůraznil, že se v případě nespokojenosti může obrátit na soud.

„Co se týče rozhodování o žádostech, vždy platí, že je na poškozeném, aby dostatečně tvrdil a prokázal listinnými důkazy, že došlo k naplnění všech složek vzniku odpovědnostního vztahu. Jinými slovy že nezákonné rozhodnutí (obvinění, obžaloba, pozn. aut.) a škoda či nemajetková újma jsou ve vztahu příčiny a následku,“ sdělila mluvčí resortu Tereza Schejbalová.

„V daném případě žadatelka na podporu svých tvrzení předložila ministerstvu řadu listin (písemností), jimiž své nároky prokazovala. Ministerstvo si dále vyžádalo předmětný trestní spis a na základě všech těchto listin prošetřilo, zda a v jaké výši jsou žadatelkou uplatňované nároky na odškodnění důvodné,“ dodala.

Lidovky.cz: Mimochodem už má přiznané peníze paní Marešová na účtu?

Částečná úhrada dorazila tento týden, v úterý byla na účtu advokátní kanceláře.

Lidovky.cz: Počítáte s možností podání žaloby k soudu, pokud jednání s ministerstvem skončí z vašeho pohledu nezdarem?

Žaloba k soudu už byla podaná, jinak by se nám nárok na odškodnění promlčel.

Lidovky.cz: Tomu nerozumím. Žaloba se přece podává až ve chvíli, kdy jednání s ministerstvem selžou a nedopadnou, jak si dotyčný představuje, ne?

To ano, jenže v momentě, kdy datumy, kdy má ministerstvo vyhovět, a kdy se promlčuje nárok, máte blízko sebe, tak žalobu musíte podat (nárok zaniká po půl roce od podání žádosti, ministerstvo však rozhodlo o něco později, pozn. aut.). Protože nárok by se jinak promlčel. A v okamžiku, kdy se promlčí, tak s ministerstvem sice lze jednat, ale to řekne, že to je promlčené a nic vám nedá. Takže žalobu jsme podali pro jistotu, aby nám nárok nepropadl a my jsme mohli s ministerstvem jednat.

Lidovky.cz: Už chápu. Na závěr mi dovolte se zeptat, jak se vaší klientce daří?

Nevím, jak po stránce zdravotní, protože jsem s ní nehovořila. Jinak po lidské stránce v tuhle chvíli je zřejmě spokojená.