Zdravotní sestra z Rumburku chce odškodnění, po státu žádá 4 miliony

„Podali jsme žádost o odškodnění v celkové výši zhruba 4 milionů korun,“ sdělila serveru Lidovky.cz právní zástupkyně Marešové Iva Jónová. Žádost podala advokátka uplynulou sobotu. Největší část nároku tvoří požadavek na pokrytí zdravotních komplikací způsobených trestním řízením, tuto položku vyčíslila advokátka na 2 miliony. „Dále jsou tam nároky za omezení osobní svobody, náklady trestního řízení, uhrazení nemocenské nebo zásah do ochrany osobnostních práv,“ dodala.

Marešovou policie obvinila v létě 2014. Během vyšetřování kriminalisté došli k závěru, že v letech 2010 až 2014 zavraždila sestra šest pacientů. Podle nich si tím chtěla usnadnit službu. Pacientům měla sestra vpíchnout fatální dávku draslíku, po které zemřeli v důsledku selhání srdce. Marešovou loni v lednu však ústecký krajský soud zprostil obžaloby, v červenci pak jeho rozhodnutí stvrdil Vrchní soud v Praze. Marešová i tak strávila 429 dní ve vazbě.

Žádost o odškodnění připravovala Jónová postupně. Klíčové pro její zkompletování byl zdravotní posudek, jenž dorazil minulý týden. Ministerstvo by mělo nárok bývalé zdravotní sestry vypořádat během několika měsíců. Marešové může buď vyhovět úplně, částečně nebo její žádost zamítnout. V posledním případě se sestra může bránit žalobou. „Bude záležet, jak k tomu ministerstvo spravedlnosti přistoupí,“ řekla k tomu advokátka Jónová.

Vzhledem k délce stíhání, pobytu ve vazbě a zdravotních potížích je prakticky jisté, že stát Marešovou vyplatí. Zůstává jen otázka, kolik peněz jí přiřkne. „S ohledem na to, o co šlo, že té ženě hrozilo doživotní, má zničené jméno, tak si myslím, že ta částka nepřiměřená není,“ řekl serveru Lidovky.cz známý advokát Jaroslav Ortman, jemuž server případ popsal. „Ze své praxe ale mohu říct, že ministerstvo málokdy přiznává takto vysoké nároky a většinou to nechají dojít k soudu, aby se kryli, protože čtyři miliony je hodně,“ dodal.

Kriminalisté během vyšetřování vycházeli z posudku soudního znalce Radka Matlacha, pacienti podle jeho zjištění zemřeli v důsledku prudkého vzestupu hladiny draslíku v krvi. Státní zástupce kolem tohoto posudku vystavěl obžalobu, že látku vpravila do těla pacientů právě Marešová. „Znalec potvrdil, že se v těchto případech jedná o stejný způsob provedení, čili o shodný modus operandi,“ uvedl státní zástupce František Stibor.

Jenže revizní posudek zadaný soudem závěry znalce Matlacha vyvrátil, jeho analýzu označili odborníci z Fakultní nemocnice v Olomouci za hrubě neprofesionální práci. „To, co předvedl, značí nezájem nebo lajdáctví. Nevím, jak bych to hodnotil jinak uvedl hlavní autor revizního posudku Martin Dobiáš. Jako příčinu smrti u všech zmíněných pacientů určil jejich vážný zdravotní stav. Současně upozornil, že k vzestupu hladiny draslíku dochází v těle dochází po smrti běžně.

Znalci z oboru psychologie navíc nenašli jediný motiv, jenž by Marešovou k vraždění vedl. Soudce ústeckého krajského soudu Roman Felzmann tak bývalou sestru obžaloby zprostil. „Nebyl předložený přímý důkaz, listinný či výpověď svědka, jenž by obžalovanou usvědčoval,“ vysvětlil. Žalobce Stibor se odvolal, ale Vrchní soud v Praze ho nevyslyšel. „Krajský soud hodnotil důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu,“ uvedl mimo jiné předseda odvolacího senátu Michal Houdoušek.

Advokátka Jónová po osvobození své klientky podala podnět na kárné řízení s autory posudku obžaloby v čele s Matlachem. Ústecký krajský soud s nimi vede správní řízení, na jehož konci může být konec jejich znalecké praxe. Soud je krátce před rozhodnutím. „Předpokládáme, že ve věcí správního řízení bude rozhodnuto do konce ledna nebo během února,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Marcela Trejbalová.