Ostatně kalendář má plný i na následující období – bude zpívat Tichona v Turíně, Bergova Tamburmajora v Paříži, Logeho a opakovaně Janáčkova Luku Kuzmiče – včetně legendární inscenace Patrice Chéreaua a Pierra Bouleze, která doslova objela svět.

Margita své postavení nejen získal, ale hlavně udržel. Vždyť takto ve světě, pohříchu nikoli u nás, zpívá už více než neuvěřitelných třicet let. Jeho mezinárodní kariéra začala po ne zcela vydařeném prvním pokusu v roce 1986 v Ženevě Janáčkovým Kudrjášem. Margita si především velmi uvážlivě volil a volí repertoár pro svůj typ hlasu i osobnosti. Nehnal se do Verdiho ani Pucciniho, ale zaměřil se na Janáčka, který už několik desetiletí zažívá ve světě boom. Ostatně nedávno jako Luka Kuzmič předvedl i u nás v koncepci inscenace Z mrtvého domu tu intenzitu a flexibilitu a nuance výrazu, se kterou vystihl, jak drsného suveréna a respektovaného i obávaného kápa vězeňské komunity zdevastuje ztráta mileneckého vztahu s Aljejou do opilecké trosky. A je to bohužel už více než pět let, kdy v Koutově hudebním nastudování Její pastorkyně po plejádě zahraničních inscenací alespoň v repríze i českému publiku předvedl, jak hluboce promyšlený je jeho Laca, který se ze své zvláštní směsice plaché drsnosti „prožije“ k obětavé a odpouštějící lásce k Jenůfě. Druhou Margitovou doménou je Wagner. S Logem se nedávno prosadil i v Metropolitní opeře, kde v inscenaci Zlata Rýna Roberta Lepage zpívá zavěšený na laně na stěně pohyblivých lamel.



Štefan Margita Gala 60. Slavnostní galakoncert k životnímu jubileu.

Mistrovství těchto Margitových domén, ve kterých dává svůj tvárný hlas plně do služeb mnohotvárného vyjádření obsahu zpívaného textu, si mohli užít diváci alespoň v ochutnávkách. Po předehře Z mrtvého domu galakoncert Margita zahájil velkou a pro celý Prsten klíčovou árií Logeho ze Zlata Rýna, ve které jako vychytralý rádce boha Wotana vykládal o výsledku svého šmejdění, že by šlo u obrů nahradit krásnou Freiu zlatem a všemocný prsten.



Margita ovšem na svém galakoncertu neprezentoval pouze sebe, ale velmi moudře přizval své přátele – a společnost to byla vynikající. Sopranistku Evu-Mariu Westbroeck známe z kinopřenosů z MET jako Sieglindu, Wagnerovu Alžbětu nebo Francescu da Rimini, na galakoncertě zazpívala Vissi d’arte Tosky, s Margitovým Turiddu Santuzzu, ale především s Margitou závěrečný výstup Jenůfy a Lacy z Pastorkyně Odešli, jdi také, ve kterém její podání přece jen nemělo tu hloubku závěrečné katarze. Jedním z vrcholů večera se tak stal jiný výstup z Pastorkyně – ten s Kostelničkou, kdy se tato Jenůfčina pěstounka – v podání Evy Urbanové - rozhodne Lacovi prozradit, že se Jenůfě narodilo Števovo děcko a když vidí Lacovu odmítavou reakci, svádí vnitřní boj, ve kterém se odhodlává k vraždě nemanželského dítě. Interpretace dvojice Eva Urbanová – Štefan Margita byla špičková a strhující. Po sentimentální Brahmsově ukolébavce v podání Margity s Jiřím Brücklerem, která z programu večera poněkud trčela, se tento barytonista výborně uvedl v árii Franka z Pucciniho raného Edgara.



Štefan Margita s Evou Urbanovou. Slavnostní galakoncert k životnímu jubileu

Dalším vrcholem večera byl duet Dona Ottavia a Donny Anny, ve kterém si přísahají, že pomstí smrt komtura - Annina otce. Pro Margitu byl Ottavio vzpomínkou na jeho pražské začátky v mozartovském lyrickém oboru tehdy pod „dohledem“ Zdeňka Košlera, kdy zpíval právě Ottavia, ale i Tamina nebo Ferranda, zatímco pro sopranistku Simonu Houdu Šaturovou je v současné době právě mozartovský obor tím, ve kterém září svým pohyblivým třpytivým a přitom barevně plným sopránem. A brilantně ho uplatnila i v Juliině valčíku z Gounodovy opery, když kolem ní tančí houf ctitelů v nafukovacími balónky.

Koncert totiž nebyl pojatý klasicky tak, že sólisté defilují na jevišti před orchestrem. Orchestr byl v orchestřišti a sólisté jednotlivé výstupy naplno hráli v režijní spolupráci Daniela Špinara – to vše v dekoraci jeho inscenace Z mrtvého domu s klavírním křídlem uprostřed a jeho replikou ve výšce nad jevištěm. Ta scénografie se ukázala překvapivě jako docela univerzální a hodila se pro všechna čísla programu. Doplňovali ji tanečníci a v duetu z Prodané nevěsty dokonce i ženský sbor oněch dívek, které Kecal Jeníkovi nabízí. Toto „divadelní“ řešení mělo svou výhodu v tom, že výstupy mohly být obohaceny právě o hereckou složku a světelný design. V programu složeném z různorodých čísel se ale také projevila nevýhoda takové koncepce – střihy mezi nimi byly hodně nemilosrdné. To se ukázalo hlavně po onom dramatickém výstupu Kostelničky, po kterém v kontrastu až drastickém následovala slavná Gershwinova árie Sporting Lifa z Gerswinovy opery Porgy a Bess It Ain’t Necessarily So – Vono to tak nemusí bejt s pochybnostmi tohoto drogového dealera nad biblí. Otazník tak směřuje k větší citlivosti vůči dramaturgické stavbě koncertu, včetně promítání záběrů z Margitových inscenací k Janáčkově předehře Žárlivost. A ne zcela šťastné bylo svěřit Nemorinovu árii Josefu Moravcovi. Nic to však to nemění na tom, že koncert byl i díky výborně hrajícímu orchestru Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry milou a zároveň důstojnou oslavou Margitových šedesátin, které si užil on i diváci. Koncert zaznamenávala televize – kdo se v neděli nedostal do Národního, bude mít alespoň televizní šanci. Štefanovi Margitovi rozhodně patří gratulace!



Štefan Margita Gala 60 Slavnostní galakoncert k životnímu jubileu. Dirigent Robert Jindra, režie, scéna a světelný design Daniel Špinar. Dále účinkují Eva-Maria Westbroek, Simona Houda-Šaturová, Eva Urbanová, Josef Moravec, Jiří Brückler. Orchestr Národního divadla. Národní divadlo, neděle 13. listopadu 19:00 h. Hodnocení 80 %

