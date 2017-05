Překvapení ve Francii. Marion Le Penová odchází do politického důchodu v 27 letech

Podle mnoha médií i odborníků se o Marion Le Penové uvažovalo jako o možné nástupkyni Marine Le Penové v čele Národní fronty. Martin Michelot, zástupce ředitele v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz potvrdil, že by Marion mohla Marine vystřídat.

Neteř neúspěsné kandidátky se ale překvapivě rozhodla svou kariéru ukončit. Motivací mladé političky k ukončení kariéry je více. Podle svých slov se chce více věnovat své rodině a primárně své dceři. Zároveň ji podle deníku Le Figaro k odchodu vedly i neshody v rámci strany.

„Nikdy jsem také neodmítla možnost, že se bych se vymanila z politického světa a přešla do civilního života,“ napsala Le Penová pro deník Dauphiné Liberé. „Jestli chceme vrátit noblesu do politiky, je potřeba Francouzům ukázat, že existují také svobodní zastupitelé,“ kritizovala Le Penová současný systém. Zároveň také nevyloučila, že se do politiky ještě vrátí.

Problémy v Národní frontě trvají od roku 2014, kdy na stranickém sjezdu členové hlasovali, jestli se vydat cestou Philippotovy nebo Maréchal-LePenové vize. Mladá LePenová mezi straníky drtivě zvítězila, ale předsedkyně Marine si zvolila radši Philippotovy představy. To mělo podle serveru Politico její neteř rozčílit a prohloubit averzi vůči otevřenému homosexuálovi Philippotovi.



Konflikt s tetou Marine

Podle Le Figaro se také Marion Le Penová chtěla vyhnout konfliktu se svou tetou, kvůli neshodám ohledně vize a cílů Národní fronty. Problémy také vznikaly kolem toho, jak se Marine Le Penová postavila k vyloučení svého otce Jean-Marie Le Pena ze strany. Marion, kterou ke světu politiky přivedl právě Le Pen, s vyloučením dědečka nesouhlasila.

Deník také připouští, že rozhodnutí Marine Le Penové hnutí „hluboce tranformovat“, jak uvedla ve svém povolebním projevu, mohlo vést Marion k opuštění Národní fronty.

„Marion je paradoxním charakterem. Ukazuje se jako moderní, přátelská a milá žena, její vize jsou mnohem konzervativnější a agresivnější než zastává její teta Marine. Stojí například i proti právům žen. Měla by být budoucností Francie, ale v ekonomické, právní a morální problematice je spíše návratem do osmdesátých let,“ popsala její osobnost britskému listu The Guardian Cécile Alduyová, autorka dlouhodobého výzkumu o Marine Le Penové.



Paradoxně to podle francouzských médií ve francouzských volbách byla mnohdy osoba neteře prezidentské kandidátky, která voliče přesvědčila, aby zůstali věrní Marine Le Penové. Není divu, že ve volebním obvodě poslankyně Maréchal-Le Penové dostala kandidátka na prezidentku téměř 40 procent hlasů, a FN boduje u mladých voličů. Svou pozici již Marion Maréchal-Le Penová obhajovat nebude. Vzdá se také svého mandátu v regionální radě departmentu PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Marion Maréchal-Le Penová stala se v roce 2012 nejmladší volenou zástupkyní ve francouzském Národním shromáždění. Byla vycházející hvězdou francouzské krajní pravice reprezentované politickou stranou Národní fronta. Obdiv sbírala po celém světě, naposledy se na její adresu pochvalně vyjádřil například poradce prezidenta USA Donalda Trumpa Stephen Bannon.