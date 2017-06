Marmeládové nebe a jiná kouzla. Seržant Pepř od Beatles slaví 50

V žebříčku 500 nejzásadnějších alb rockové historie ji časopis Rolling stone před pár lety zařadil dokoce na první místo. Vedle frenetického potlesku však zaznělo a stále zaznívá i dost kritických hlasů, podle kterých je seržantovská svatozář přehnaná, neboť ve své době vzniklo mnoho jiné, neméně kvalitní hudby.

O čem vlastně Beatles na albu zpívají?

Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Titulní skladba sloužila jen jako krátká, řízná předehra v rytmu dechovky, při které se Beatles skryli za čtyři alter ega v kapele s ulítlým názvem. Motiv fiktivní skupiny se objeví ještě jednou, v mírně svižnější repríze na konci.

With a Little Help from My Friends

Obdařen poetickým nadáním vymýšlel Lennon poťouchlé veršíky. Jeden takový vpašoval i sem: „Co vidíš, když zhasneš? Neřeknu, ale vím, že je to moje.“ Je to o podvědomí, či masturbaci? Píseň složil McCartney a sólovým partem pověřil Ringo Starra, který „doufá v pomoc přátel“. Minimálně ve zpěvu, protože není žádný Caruso. Kopie skladby výjimečně předčila originál. Joe Cocker ji skvostně povýšil na hymnu opoziční kultury.

Lucy in the Sky with Diamonds

Byla to omamná kyselinová doba, rezonující albem a touto skladbou zvlášť. Hudební příběh se zdánlivě ledabyle vine prostorem jako košatý barevný sen. Při psaní surreálného textu se Lennon inspiroval Lewisem Carollem a jeho Alenkou v říši divů a posluchači měli jasno: „Mandarinkové stromy? Marmeládové nebe? Dívka s krasohledem v očích? To je popis tripu!“ Autor se nepřel. Zato úvahu, že titul písně zvolil záměrně tak, aby iniciály podstatných jmen tvořily šifru LSD, odmítl. Synek Julian prý jednou donesl ze školky pomalovanou čtvrtku. „Byla na ní jeho kamarádka Lucka na obloze s diamanty, tak jsem si motiv půjčil.“ BBC píseň odmítla vysílat.

Getting Better

„Pořád se to lepší,“ zní refrénem. „Horší to být už nemůže,“ brzdí naději opačný hlas. Dokonalá esence dvou protikladných povah, jež stvořila geniální dílo Beatles. Optimista Paul versus sarkastický John. Báječně to fungovalo spolu, u každého zvlášť už méně. Hudebně jde o rozvinutí Penny Lane z posledního singlu. Nekompromisní staccato s dvojitě sejmutou baskytarou. Do textu Lennon opět vmontoval něco o sobě, tentokrát vážně: omluvil se za domácí násilí.

Fixing a Hole

„Chtěli jsme vytvořit koncepční album,“ vysvětloval McCartney. „Žádný hit, vata, vata, hit.“ Žel, zrovna tato jeho skladba jako vata trochu působí. Fanoušci cembalem opentlený opus pohříchu přehlíželi. Jeho autor nebyl v textech tak obrazotvorný jako Lennon, i tak tu nabízí tolik fantazie, kolik kdo snese. „Oprava děr“ ale neodkazuje na vpichy po heroinu, jak se leckdo domníval, ale na opravu Paulovy farmy.

She ́s Leaving Home

Jedna z nejlepších skladeb Beatles. Povzbuzen úspěchem Yesterday a Eleanor Rigby se její autor opět pustil do klasické instrumentace, smyčce doplňuje překvapivě netuctový zvuk harfy. Dalším překvapením je reportážní text v Paulově podání o dívce, která pokradmu opustí své rodiče. Jejich nářek nad odchodem nevděčné dcery vtipně pojal Lennon v opačném echu jako antický chór. Inspirací se stal skutečný útěk jisté Melanie Coeové. Daily Mirror ho popsal pod titulkem „Pohrdla novým autem a zmizela“.

Being for the Benefit of Mr. Kite

Lennon se po letech tohoto příspěvku zřekl. Bylo mu hloupé, že text jenom opsal ze sto let starého plakátu zvoucího na cirkusové představení. Posluchači tak přísní nebyli, výsledný zvuk nahrávky jim přišel geniální. S vydatnou pomocí George Martina vytvořili Beatles výtečnou hudební koláž. Parní varhany navozují atmosféru jarmarku.

Within you, Without you

Kdo chtěl Beatles za album bít, zpravidla namířil hůl na tento Harrisonův pokus o sblížení západních a východních kultur. Nedostatek harmonických změn a kostrbatý projev mnohé posluchače nudily. I producentu Martinovi přišla pětiminutová rága „příliš ponurá“. Indická hudba vás buď přivede do úžasného transu, nebo ji odzíváte. Málokdy je něco mezi tím. Sólový kytarista skupiny ale na svém soundu statečně trval a našlo se dost těch, kdo ocenili spirituálního ducha skladby. Její provedení autor svěřil do rukou zkušených indických hráčů.

When I ́m 64

Rozverně swingová oslava otcových narozenin, okořeněná zvukem klarinetů, kterou Paul složil ještě coby nezletilec v dobách Quarrymen, ostře kontrastuje s předchozím, filozofickým poselstvím. Kdekdo ze souputníků McCartneymu záviděl jeho hudební všeumělství, ale Lennonovi kolegovy výlety do sféry vaudevillu lezly na nervy. „Ani ve snu bych nenapsal něco takového,“ ošíval se. Ale když už šlo do tuhého, přispěl vtipnou kytarovou mezihrou, za niž mu autor skladby poděkoval na albu dobře slyšitelným smíchem.

Lovely Rita

Další McCartneyho hudební žert s elegantním klavírním sólem a lehce banálním textem o výběrčí poplatků za parkování. „Jak můžeš psát písně o nudných lidech?“ dobíral si ho prý Lennon. Zde se zpívá o policistce Ritě, ale skutečná múza, která v ložila lístek za stěrač Paulova auta, se jmenovala Meta Davisová. Patrně zaujala tím, že se jí po setkání s popovým princem hned nerozklepala kolena.

Good Morning, Good Morning

I tuto skladbu Lennon po letech hodil do koše. Vznikla jako rozmrzelá reakce nepřítele brzkého vstávání na Paulovu jásavou Good Day Sunshine z Revolveru. Agresivní náladu podtrhuje Harrisonova ostře řezavá kytara. Zvířecí zvuky na závěr jdou podle posloupnosti predátorů, aby zvíře následující mohlo sežrat předchozí.

Sgt. Pepper ́s (repríza)

S originálním nápadem orámovat album dvěma verzemi jedné skladby přišel Neil Aspinall, přítel z Liverpoolu a cestovní manažer kapely. „Chytráky nemá nikdo rád!“ vyštěkl Lennon, zahanbený kamarádovou invencí, a dal se s ostatními do práce. Pouhé tři dny po vydání alba vysekl Beatles poklonu Jimi Hendrix, když veřejně přednesl úryvek této písně.

A Day in the Life

Grandiózní finále par excellence. Žádná jiná skladba Beatles neukazuje dokonalost spolupráce dua Lennon–McCartney tak zřetelně jako tato. První fragment, Johnův, je složen z novinových útržků v Daily Mailu o tragické smrti jejich přítele aristokrata a žalostném stavu britských silnic. Zmiňuje se i o válečném filmu, v němž Lennon hrál. Paulův příspěvek je o školních letech, nevrlém vstávání do kalného rána. Dvě rytmicky nesouměřitelné části ve výsledku spojila impozantní zvuková stěna, již zařídila čtyřicítka najatých filharmoniků. Čtyřiadvacet původně prázdných taktů zaplnili táhlým vzestupným akordem, kdy jeden nástroj honí druhý od nejhlubšího k nejvyššímu tónu. „Byl to zvuk jak při konci světa,“ mnul si ruce Lennon. Neméně působivý je závěrečný akord, hraný osmi rukama na třech pianech a rezonující bezmála padesát vteřin. Za ním následuje už jen písknutí pro psy (jestlipak to ocenili?) a nesrozumitelné mumlání do drážek vinylového LP. Dílo géniovo dokonáno jest...