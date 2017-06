Masakr pro Umu Thurmanovou. Zahájení festivalu v krvavém duchu série Kill Bill

Úvodní show, kterou tradičně připravují bratři Cabanové, si tentokrát vytkla za cíl zaplněný Velký sál hotelu Thermal lehce šokovat, především ale s nadhledem pobavit. Za živého doprovodu karlovarského orchestru (včetně vokalistky vydávající děsivé steny) se před diváky zjevil „řezník“ s motorovou pilou, sekáčkem a maskou a za ním jedenadvacet nehybných mladých žen zavěšených v igelitových pytlích. Dívky se poznenáhlu začaly probouzet, dusit a v panice zmítat a celá choreografie vyvrcholila tratolištěm krve.



Moderátor večera Marek Eben upřesnil, že bratři Cabanové nazvali svou akci „zavěšený horor“ a následně přednesl úvahu na téma hororu, který vzlíná: „Představme si to jako model společnosti, že máme tu základní úroveň a tam se děje něco znepokojivého. Pak se posuneme na vyšší úroveň, tam už je to strašidelné, posuneme se ještě na vyšší úroveň, tam už je to děsuplné, a pak se, přátelé, dostaneme úplně nahoru, na ten opravdový vrchol a tam teprve začne ten pravý horor.“ Na adresu amerických hostů v publiku pak dodal, že ještě před rokem by se nesmáli. „Ale po posledních volbách ve vaší zemi došlo, abych tak řekl, k mohutnému sblížení našich národů, takže teď už, naši milí američtí kamarádi, víte, jaké to je.“

První z letošních čestných cen z Karlových Varů převzal americký herec Casey Affleck, čerstvý držitel Oscara za hlavní roli ve filmu Místo u moře. Od Jiřího Bartošky obdržel Cenu prezidenta festivalu. „Všichni, kdo se věnují umění, vědí, že to znamená strávit život děláním věcí, které většina lidí zřejmě nikdy neuvidí nebo se jim nebudou líbit tak jako vám. Ale to je v pořádku, pravděpodobně to znamená, že se svým životem nakládáte správně,“ řekl Casey Affleck při přebírání ceny.



Cenu prezidenta poté převzala také hlavní hvězda letošního festivalu americká herečka Uma Thurmanová. Ta připomněla, že první film natočila, když jí bylo šestnáct let. „Teď je mi čtyřicet sedm, takže jsem jednatřicet let svého života strávila snahou sdělovat lidem příběhy. A je to pro mě čest. Jsou to diváci, kdo nám umožňuje dělat to, co milujeme, proto jsem publiku tolik vděčná,“ poděkovala herečka aplaudujícímu sálu. Za své největší umělecké dílo označila Uma Thurmanová své děti, které ji v Karlových Varech doprovázejí.

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii poté převzal americký hudební skladatel James Newton Howard, autor hudby k filmům Pretty Woman, Šestý smysl, Ďáblův advokát nebo Temný rytíř, za který získal spolu s Hanzem Zimmerem cenu Grammy. „Je tak pracovitý, že když se podíváte na seznam jeho děl, tak vám bue hanba,“ uvedl jej moderátor Marek Eben. James Newton Howard pak ve svém proslovu lakonicky vyjádřil úctu předchozím laureátům: „Gratuluji Umě a Caseymu, protože nebýt herců, byl bych bez práce.

James Newton Howard později večer před hotelem Thermal představil s Českým národním symfonickým orchestrem ukázku své hudby k pokračování filmu Podivuhodná zvířata kde je najít. Skladatelovo vystoupení bylo součástí zahajovacího koncertu, který jinak nabídl především hudbu z filmových bondovek.

V průběhu festivalu převezmou cenu za přínos kinematografii také britský režisér Ken Loach a jeho scenárista Paul Laverty. Na závěrečném ceremoniálu pak příští sobotu obdrží cenu za přínos české kinematografii režisér Václav Vorlíček a Cenu prezidenta MFF KV americký herec Jeremy Renner, známý mimo jiné i z komiksové série Avengers.