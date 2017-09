Máslo až za 70 korun? Češi skupují zásoby v obavách, že na podzim ještě zdraží

PRAHA Kdysi plné regály másla nyní v některých obchodech zejí prázdnotou. Pokud se máslo přece jen objeví, rychle mizí. A to i přesto, že za něj zaplatíme až 55 korun, tedy o dvacet více než loni.

Z obav, že cena ještě poroste, nakupují zákazníci do zásoby. LN to potvrdili mluvčí řetězců Tesco a Ahold. Na konci minulého týdne tak například Albert na pražském Smíchově povolil jen čtyři kusy na osobu. „Byl jsem svědkem akce nejmenovaného řetězce, jenž nabízel máslo za 43 korun. Možný počet na osobu byl deset kusů a zákazníci jej právě v tomto počtu nakupovali, pravděpodobně do mrazáků,“ doplnil Jiří Kopáček z Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM).

Obavy zákazníků nejsou liché. Vrchol by měl nastat před Vánocemi. Zatím poslední varování zaznělo od šéfa jihočeské mlékárny Madeta Milana Teplého. Podle něj se ceny másla ke konci podzimu dotknou až 70 korun za 250 gramů. Poté by měly klesat a ustálit se na 45 korunách za kostku.

„Mnohé babičky přestanou péct z kvalitního másla a nahradí ho levnějším margarínem,“ komentuje Helena Horská z Raiffeisenbank.

Máslo se tak stalo symbolem inflace, která se již druhý měsíc drží na hladině 2,5 procenta. O meziročním růstu cen včera informoval Český statistický úřad. Vyšší cenovka se objevila i u jiných základních potravin jako maso (5,8 procenta), vejce (33,9 procenta) a u dalších mléčných výrobků.

Zdražování potravin má největší dopad na peněženky domácností s nižšími příjmy včetně důchodců nebo mladých rodin s dětmi, u nichž připadá na jídlo největší část z rozpočtu. V Česku je přitom příjmovou chudobou ohrožen asi milion obyvatel. U samostatně žijících lidí tato hranice představuje 10 691 korun, u rodičů se dvěma dětmi 22 450 korun měsíčně.

Máslovou krizi, jež se dotkla celé Evropy, vyvolal především nedostatek mléčného tuku, který je pro jeho výrobu nejpotřebnější. Navíc se letos vyrobilo více dalších mléčných produktů jako sýrů a tvarohů. Máslo také zachutnalo Číňanům. Podle ČMSM ho Čína dovezla za půl roku o 16 procent více. Nezdražily ale jen potraviny.