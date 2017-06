Matka zmizelé Míši šířila neonacismus několik let, trest dostala i za oblečení

Právní zástupkyně Evy Muzikářové doporučila své klientce rozsudek přijmout, aby další jednání u soudu nepřitáhlo větší pozornost veřejnosti. Muzikářovou znají lidé především jako matku třináctileté Michaely, která za nevyjasněných okolností zmizela a více než pět měsíců se pohřešuje.



„Jsem nadále přesvědčena o tom, že paní Muzikářová si nebyla vědomá toho, že dělala něco špatně,“ sdělila serveru Lidovky.cz její právní zástupkyně Ilona Tajchnerová. Muzikářovou potrestal Okresní soud v Ústí nad Labem letos 12. května za projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod, matka ztracené dívky vystupovala na sociální síti Facebook pod jménem milenky vůdce Adolfa Hitlera Evy Braunové, fotila se s nacistickými symboly či nosila „závadové oblečení“.

Muzikářová projevovala sympatie k nacismu od října 2013 do ledna 2017. Podpora ideologie Třetí říše spočívala například ve sdílení fotek Hitlera s doprovodnými hesly zlehčujícími zločiny nacismu či se znázorněním nádvoří bývalého koncentračního tábora Terezín v montáži s nápisem Arbeit macht frei. „Jsou výsměchem obětem nacistické rasové politiky,“ napsal ke snímkům soudce Pavel Kuděla v rozhodnutí, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Podle Kuděly nacismus podporovala i oblečením, Muzikářová nosila černou mikinu s nápisem Landser (německá neonacistická kapela), triko stejné barvy s nápisem Skinheads a na krku se jí houpal řetízek s hákovým křížem. „Charakterizují ji jako aktivní propagátorku nacismu a neonacismu,“ napsal k tomu soudce. Muzikářovou potrestal 12. května, jeho rozhodnutí pak vešlo v platnost 26. května.

Advokátka Tajchnerová upozorňuje, že otevřeně rasistické a nacistické vystupování Muzikářové na sociálních sítích neodráží její skutečnou povahu. Spíše prý představovalo projev naivity, Muzikářová měla v tomto ohledu podléhat dominantním partnerům. Známou fotografii Muzikářové s hákovým křížem na krku sedící na tanku například pořídil řidič kamionu Jan D., s nímž se nějaký čas potkávala. Nicméně její sklony k podpoře neonacismu korespondují s tím, že v roce 2013 kandidovala ve sněmovních volbách za extremistickou DSSS.

Za oblečení by musely soudy trestat půl národa, míní advokátka

„Že to nebylo úplně v pořádku, s tím souhlasím. Nechci ji omlouvat, tenhle typ chování nemám sama ráda. Jsem proti šíření něčeho takového,“ poznamenala advokátka Tajchnerová. „Ale je tam určitá dávka naivity. Je to žena, která má ráda silné dominantní muže. Není to, že by ona sama měla touhu po nějakém násilí,“ podotkla právní zástupkyně Muzikářové. Sama se především podivuje nad tím, že trest padl i za oblečení.

„Kdyby to měl být jen tento typ oblečení, tak se obávám, že soudy potrestají půlku národa,“ prohodila Tajchnerová.

Podle odborníků přitom není nic nového, že soudy považují za šíření nacismu i nošení oblečení s takovými motivy. Postihování obdobných projevů náklonnosti k neonacismu je trendem několik let. „Trička, mikiny, tetování. Není to nic nového, na to jsou i judikáty Nejvyššího soudu. Po některých neonacistických se koncertech se oblečení třeba zabavovalo,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz odborník na extremismus Miroslav Mareš.

Na druhou stranu Mareš by od sankcí za oblečení spíše ustupoval, k trestání by se stavěl zdrženlivěji. Vzhledem k ustupujícím projevům neonacismu ve srovnání například s minulou dekádou jsou prý odsuzující verdikty v této oblasti trochu zbytečné. „Trestní represe v souvislosti s vizuálními symboly by mohla slábnout, ale zatím se tak neděje,“ poznamenal odborník na extremismus, který působí na Masarykově univerzitě v Brně.

I když se pátrání odloží, případ bude mít vždy někdo na starosti

Ústecký soud kauzu Muzikářové vyřídil v neveřejném řízení, na jehož konci byl trestní příkaz. Přestože advokátka Tajchnerová s rozhodnutím soudu není spokojená, podle ní neobstojí fundované kritice, klientce doporučila zdržet se možnosti podat si takzvaný odpor. Soud by totiž v takovém případě nařídil veřejné líčení, což by vyvolalo daleko vyšší zájem médií. Před tím chtěla svou klientku ochránit.

„Abychom to dál nerozmazávali a nezvyšovali zájem médií, tak jsme se dohodli, že to takhle v tichosti ukončíme,“ vysvětlila.

Pozastavila se pak nad tím, že aktuální kauza Muzikářové je vlastně vyústěním její osobní tragédie. Když se totiž ztratila její dcera Michaela, média svou pozornost obrátila i na její rodinu včetně Muzikářové. Vyšly tak najevo zmíněné fotografie na Facebooku s nacistickou tématikou. „V případě, že by se jí ta osobní tragédie nestala, tak by se na ni nepřišlo,“ poznamenala Tajchnerová.

Advokátka Ilona Tajchnerová.

Třináctiletá Michaela Muzikářová se pohřešuje od 11. ledna, kdy nepřišla do školy. Kriminalisté dosud podle dostupných informací nemají jediný poznatek, který by přiblížil okolnosti jejího zmizení a jenž by je přivedl na stopu dívky. Ze všeho nejvíce se zajímala policie o roli Otakara S., což byl poslední tři roky přítel Míšiny matky. Na konci ledna, necelé tři týdny od zmizení dívky, spáchal sebevraždu.

Server Lidovky.cz už dříve upozornil, že krátce před ztracením dívky byl obžalovaný kvůli zneužití její kamarádky. Míša kvůli tomu byla dokonce na výslechu. Mladá fronta DNES pak před pár týdny informovala o nedotaženém pokusu Otakara S. Míšu a její matku otrávit plynem. „Na případu pohřešované pracuje zúžený speciální tým. V případě, že bude případ odložen s tím, že již ve vyšetřování nedojde k posunu, tak i přesto tuto věc bude mít někdo stále na starosti a kdykoliv může dojít k jeho otevření,“ sdělila serveru Lidovky.cz ke stavu pátrání policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.