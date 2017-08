‚Matka všech bomb‘ nestačila. IS se šíří v Afghánistánu, farmářům dá třikrát víc než armáda

KÁBUL/PRAHA Afghánští vesničané se nacházejí v hledáčku nového lukrativního zaměstnavatele, Islámského státu (IS). Jak teroristé ztrácejí půdu pod nohama v Iráku a Sýrii, začínají se poohlížet po jiných místech, kde by se usadili. Aby rychle zvýšili svou základnu v nestabilním Afghánistánu, nabízejí mladým mužům perspektivu trojnásobného platu oproti tomu, který by dostali například v afghánské armádě.

Džihádisté nabízejí placená místa, jak afghánským vesničanům na severu země, tak členům konkurenční povstalecké skupiny Taliban. Podle hlavy vedoucího orgánu v provincii Fárjáb na severu země Mohammada Samiho Khairkhowaha se za posledního půl roku k IS přidalo několik talibanských velitelů s celkem více než 300 muži pod svým vedením. Z řad běžných vesničanů jde o další stovky mužů, jak řekl agentuře Bloomberg.

Pro chudé vesničany není těžké lákavou nabídku vyslyšet. Džihádisté platí mnohdy více než 500 dolarů (asi 11 tisíc korun) měsíčně. V afghánské armádě, která nabízí nadprůměrné finance, by nedostali více než třetinu takové mzdy.

Afghánští zákonodárci si jsou problému vědomi, ale nejsou s tím schopni nic dělat. „Nabírají lidi otevřeně a veřejně,“ řekl podle Bloombergu Abdul Rauf Ibrahimi, předseda dolní komory parlamentu, při jeho červnovém zasedání.

Nezdolnost IS

Odhalení přicházejí v době, kdy americký prezident Donald Trump bojuje s definicí své afghánské politiky a zvažuje zvýšit počet vojáků USA v zemi. K 8400 vojákům doporučují američtí generálové přidat až dalších 5 tisíc mužů. Jak prohlásil v červnu ministr obrany James Mattis, „USA v šestnáct let dlouhé válce nevítězí“.

Afghánská vláda dokonce zná jméno regionálního lídra IS, jímž je Qari Hekmatullah. Sídlí v pouštní oblasti Dašt-e-Lejli a přilehlých horách v provincii Džúzdžán sousedící s Fárjábem. „Jeho cílem je usídlit se dlouhodobě v křehkém severním Afghánistánu. Ukazuje to nezdolnost IS, který v poslední době ztrácí velitele, bojovníky i území,“ vysvětlil bezpečnostní analytik Viraj Solanki z londýnského Mezinárodního institutu pro strategická studia.

Islámský stát už měl zavedenou odnož v jižní části Afghánistánu. Armáda ji ale s pomocí Američanů dokázala rozprášit. Základem úspěchu byly úspěšné americké nálety. Při prvním byla zabita až stovka džihádistů „matkou všech bomb“ v dubnu. Na konci července byl zase terčem vůdce skupiny Abu Sayed a jeho hlavní zástupci.

Farmáři a oportunisté z Talibanu

Hekmatullahovo působení na severu země je však důkazem, že jde pouze o jedno malé vítězství. Uvědomili si totiž, kde je jejich největší cílová skupina. „Cílí na mladé muže, kteří nebyli schopni najít práci ve státním sektoru, nebo jejich farmářská práce není schopna pokrýt veškeré rodinné náklady,“ uvedl afghánský poslanec Fawzia Raufi, zástupce provincie Fárjáb v dolní komoře parlamentu.

Ti, kteří přecházejí od Talibanu, jednoduše vidí více příležitostí. „Taliban není ideologicky jednolitá skupina. Mnoho členů jsou oportunisté, kteří ne vždy naslouchají základním příkazům a následují všeobecně přijímanému náboženskému směru,“ vysvětlil Bloombergu afghánský velvyslanec v Pákistánu Omar Zakhilwal.

Podle posledních oficiálních záznamů jen mezi březnem a květnem stoupl počet útoků ozbrojenců o 21 procent. V první polovině letošního roku podle zprávy amerického úřadu Speciálního generálního inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu při incidentech zemřelo nebo bylo zraněno více než 5 tisíc civilistů. V rámci afghánské armády je to číslo ještě větší, přes 6700 mužů.

Afghánská vláda má v současnosti pod kontrolou jen kolem 60 procent celého území a meziročně toto číslo klesá. Podle červnového odhadu velitelství NATO bylo v zemi asi 750 ozbrojenců různé příslušnosti. Cílem koalice je úplná eliminace do konce roku, ale současný vývoj hovoří spíše ve prospěch růstu počtu různých rebelů.

Podle poslance Raufiho je polovina jeho provincie ohrožena přítomností Talibanu i IS. „Pokud nepředejdeme jejich náborovým aktivitám, bude ohrožen celý sever. Fárjáb je jen bránou do něj,“ uzavřel.