Matka zakryla tělem pět dětí. Hořící střelec pak utíkal chodbou newyorské nemocnice

Z nemocnice odešel Henry Bello v roce 2015 kvůli sexuálnímu obtěžování. V pátek se vrátil s puškou pod pláštěm.



Lékařův útok zahnal pracovníky za stoly a dveře v Bronx-Lebanonském nemocničním centru, zatímco kouř a střelba zaplnily chodbu. Svědci popsali, jak doktoři a sestry použili požární hadici ze zdi, aby zafixovali nohu jedné z obětí, zatímco jiní si vybavili hrozivý pohled na střelce, jak zapálený utíkal chodbou.



Krveprolití se odehrálo kolem třetí hodiny místního času v největší bronxské nemocnici, ve které je léčeno až milion pacientů. Podle svědků byly chodby i pokoje plné pacientů a návštěvníků.

Ve chvíli, kdy začal útok, byl záchranným týmům nejprve odepřen přístup do budovy. Nejméně jeden ze zraněných byl však ihned ošetřen lékaři uvnitř nemocnice. Za pomoci policistů byl dovnitř dopraven obrněný tým záchranářů.

Lékařku střelil do hrudi

„Celý incident se odehrál velmi rychle,“ popsal jeden ze svědků. „Viděl jsem jednu matku na dětském oddělení, která svým tělem zakryla pět dětí.“ Někteří ze svědků podle New York Times věří, že počet obětí by byl daleko vyšší, kdyby se odehrál na jiném místě, než v nemocnici. Doktoři se prý o zraněné starali okamžitě v místě, kde padli na zem.

Hlavní praktický doktor v nemocnici Sridhar Chilimuri uvedl, že zabitá lékařka byla střelena přímo do hrudi. Z pěti zraněných ve vážném stavu byl jeden praktickým lékařem, tři byli studenti medicíny. Situace byla podle Chilimuriho „neuvěřitelně složitá“.

Zaměstnankyně Norma Ruizová sdělila pro NYT, že si pamatuje, jak viděla hořícího střelce utíkat chodbou. „Utíkal po chodbě a potom sebou hodil na zem. Sami jsme se skrčili a byli jsme úplně ticho. Když jsem zvedla hlavu, uviděla jsem, jak je celé stanoviště doktorů v plamenech.“

„Takové věci se dějí téměř všude, ale tohle nikdo nečekal,“ řekl nemocniční pacient Miguel Mercado. „Kdo by si pomyslel, že by se takový útok stal v nemocnici?“

Doktor Bello měl podle deníku the New York Times neklidnou minulost. V nemocnici pracoval šest měsíců, než odešel kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. Roky předtím byl dokonce zadržen kvůli sexuálnímu zneužití, poté co napadl ženu na Manhattanu.



Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil, že nešlo o teroristický útok, ale o čin spojený se zaměstnáním. Zároveň sdělil, že žena, která při incidentu přišla o život, byla lékařka. Několik ze zraněných podle něj bojuje o život. Neuvedl však, zda se jednalo o ženu, která doktora Bella obvinila ze sexuálního obtěžování.

Podle vyšetřovatelů zatím motiv Bella není známý, ale podle jednoho z policistů mohlo jít „s vysokou pravděpodobností o násilí s pracovním podtextem.“

Doktor byl podle zástupce ředitele nemocnice Errola C. Schneera přijat v srpnu 2014 a místo opustil v únoru 2015. Policejní zdroje uvádí, že Henry Bello rezignoval poté, co byl obviněn ze sexuálního obtěžování na pracovišti.

Odsouzen za sexuální obtěžování

V roce 2004 byl Bello zadržen a obviněn ze sexuálního obtěžování poté, co třiadvacetiletá dívka oznámila na policii, že ji doktor osahával před budovou na Bleecker street na Manhattanu a snažil se dostat ruku pod její spodní prádlo. Následně ji prý měl zvednout do vzduchu a říct: „Ty půjdeš se mnou.“ Bello se u soudu k činu přiznal a byl odsouzen k veřejně prospěšným pracem.

Podle zástupce ředitele Schneera nemocnice nevěděla o kriminální minulosti doktora Bella předtím, než jej přijali. „V době, kdy jsme jej přijali nebylo nic v jeho záznamech, které se zjišťují přes otisky prstů,“ uvedl Schneer.

Lékař, který spáchal útok, vystudoval Ross University School of Medicine na jednom z karibských ostrovů a podle ministerstva školství získal limitované povolení na úrovni mezinárodní lékařský absolvent, aby mohl získa zkušenosti. To mu propadla v lednu roku 2016.