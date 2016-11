Muž proti státu

Báli se ministři, že kdyby Douglase uznali oficiálně jako iniciátora nálezu, mohl by požadovat nálezné? To by v případě takové památky, jako je relikviář svatého Maura, mohla být značná suma. „Jeden ministr se mě ptal, kolik bych případně požadoval peněz. O peníze mi nejde. Řekl jsem mu, že bych dal polovinu na charitu, tak bych se před charitou nechtěl stydět,“ popisuje Douglas odpověď, která politika zmátla.

Relikviář se totiž na několik dní ocitl v kanceláři kriminalisty Maryšky , kosti připisované světcům a další obsah schránky měl policista pod stolem v pytli. Pak komunistické vedení rozhodlo, že umělecký předmět raději zavře do sejfu dnešní České národní banky. A tam se relikviář rozpadl. Trvalo dalších šest let, než se vyřešilo, které instituci bude středověký skvost patřit. A dalších 11 let uplynulo, než se povedlo špičkovou práci středověkých řemeslníků při unikátním restaurátorském zásahu opravit.

Ačkoli překonával zklamání z výsledku, hodně známých Douglase utěšovalo, že měl vlastně velké štěstí, že u nálezu nebyl. „Nemyslím si, že by mě tam zatkli, nevím. Ale mohli říct, že se budu podílet na nákladech na restaurování a to bylo hodně peněz.“

O konci obchodu se Douglas dozvěděl telefonicky ve Vídni. „Mnoho lidí mi říkalo, proč jsem nešel za Štrougalem , že by mi pomohl, ale já jsem nechtěl, věřil jsem jim,“ podotýká Douglas. Ani ho nikdy nenapadlo, že by se mohl pokusit někoho uplatit. „Že lidé, se kterými jednám, nejsou historikové, mi došlo příliš pozdě.“

Ke zpětnému zděšení archeologů se ho rozhodli sami vykopat. „Zvedali jsme to ve čtyřech. Jak jsme to zvedli, tak se venku zablesklo a zahřmělo,“ zmínil neobvyklý listopadový jev v půlnoční hodinu tehdejší kastelán Macek v televizním dokumentu (je ke shlédnutí ve webovém archivu České televize )

V hradní kapli si všimli, že některá prkna na podlaze někdo v minulosti uvolnil. Vytrhli je. Kastelán obstaral provizorní osvětlení, kriminalisté vnořili lopaty do suti – a ta se jakoby propadla. Ve skutečnosti se suť hrnula do popraskané skleněné schrány, v níž byla hledaná památka uložena. Odhrábli další kus a ze špíny se zalesklo zlato. Našli relikviář svatého Maura.

Do Česka se vrátil až za mnoho let.

„Pokud by Československo nechtělo, schránka by nikdy neopustila jeho území. Myslím, že to byla férová dohoda,“ říká Douglas.

Pokud by se ČSSR rozhodla, že si chce relikviář nechat, připadlo by podle smlouvy 50 procent odhadní ceny Douglasovi, maximálně však oněch půl milionu dolarů, což byla velmi tučná suma – v dnešní sobě by šlo zhruba o 1,1 milionu dolarů, tedy necelých 27 milionů korun.

Pokud by podle smlouvy obě strany souhlasily, měl být relikviář prodán. 73 procent částky mělo připadnout ČSSR, 27 procent Douglasovi (z toho mělo patřit 18 procent rodině Beaufortů , Douglasovi by tedy zůstalo 9 procent).

Relikviář měl podle smlouvy po vyzvednutí ocenit nejprve znalec určený firmou Artia. Pokud by odhadl nižší cenu než jeden milion dolarů, mohl si Douglas přizvat své dva znalce. Výsledná odhadní cena by se určila jako aritmetický průměr tří částek.

„Choval se seriózně a my jsme se k němu také chovali seriózně. Nic jsme nezapírali, nelhali jsme. Kdyby se zeptal, řekli bychom mu to,“ vysvětloval utajení František Maryška , který předloni zemřel, v dokumentu „Hon na svatého Maura“. „Přišlo nám jednodušší, že když najdeme to, co chce, nebudeme za to muset nic platit. Jako dneska fandíme českému fotbalu, my jsme fandili českému státu. Nepropadla by žádná jistina, bylo by jednodušší si to najít a poděkovat,“ vzpomínal Maryška .

Policisté se vydávali za úředníky ministerstev a účastnili se schůzek s Douglasem, které se konaly v letech 1984 a 1985 v Praze. Američan přijížděl do hlavního města autem, nikdy nezůstával na noc, nic na schůzkách nejedl a pil kolu. „Měl jsem trochu strach, věděl jsem, co komunisté mohou lidem udělat i kvůli mnohem menším věcem. Měl jsem jedinou zbraň: informace,“ líčí Douglas.

Tehdy do příběhu vstupuje další důležitá postava, kriminalista František Maryška Osoby za podtrženými jmény si můžete kliknutím připomenout.. Dostal pověření vést tajný tým Starožitnost, kam si přibral dva kolegy Josefa Čmolíka a Miroslava Dvorského. Měli zjistit, o co Douglasovi jde. Podle jejich vzpomínek byli o případu informováni také předseda vlády Lubomír Štrougal i prezident Gustáv Husák.

Vypadalo to, že má Douglas trumfy v rukou. Komunistický režim tápal, neměl tušení, o co by mohlo jít. Navíc tu byla lákavá vidina statisíců dolarů. Jenže totalitní stát měl mnoho nástrojů: tajnou policii a špiony a ti uměli rozehrát triky. A neváhal je nasadit.

A tak vstoupil na scénu Douglas. „Vždycky jsem se zajímal o umění a právo a mám rád komplikovaná jednání. Možná jsem si tehdy neuvědomoval, do jakého nebezpečí se ženu,“ říká. V červnu roku 1984 navštívil československou ambasádu ve Vídni na Penzinger Strasse, tehdy přeplněnou agenty StB. Přišel s nabídkou. Sdělil zaskočeným pracovníkům úřadu, že ví o jednom cenném uměleckém předmětu, který je ukryt na československém území. Dodal, že o něm nikdo neví, nikomu v Československu nechybí a že by ho chtěl za určitých podmínek vyvézt.

Ředitel sbírky zbraní Uměleckoprůmysového muzea ve Vídni. Znal se s Dannym Douglasem. Spolu v roce 1984 vymysleli, že by se Douglas měl pokusit získat z komunistické ČSSR "ztracený" relikviář svatého Maura, o němž do té doby věděla jen nejbližší rodina. Výsledek jednání, tedy že relikviář objevili v roce 1985 českoslovenští kriminalisté, Christiana velmi zklamal.

„Otec (Friedrich Beaufort-Spontin) mi dal pravomoc, abych se pokusil získat předměty, které zůstaly v Čechách. Řekl jsem mu, že by se to možná mohlo podařit, ale on tomu nevěřil. Nechtěl o tom nic vědět. Pro něj se ta věc uzavřela v roce 1945,“ řekl před rokem a půl v rozhovoru pro Daily Mail . Christian Beaufort-Spontin. S českými novináři nekomunikuje. A ani s českými úřady v polovině 80. let minulého století komunikovat nechtěl.

A tam zlatý poklad nedozírné ceny zůstal zapomenutý 46 let, protože si Beaufortové netroufli velký zlatý předmět na konci války při stěhování do Vídně odvézt.

Za brýlemi mu hrají živé oči, sedí v červenobílé košili v centru Prahy, gestikuluje a vypráví o tom, jak do Prahy jezdil v letech 1984 a 1985 a jak odlišný to tehdy byl pocit, když se ocitl na nepřátelském území.

To se však zdálo nemožné, protože odborníci v archivech v minulosti nenašli ani zmínku o vzrušující honbě za „objevem století“ na začátku listopadu roku 1985. Chyběla klíčová smlouva, kterou se chystal Douglas 7. listopadu 1985 uzavřít s komunistickým Československem. Mlčí databáze ministerstev vnitra i zahraničí, marně po osobě jménem Danny Douglas pátrali experti v archivech Státní bezpečnosti (StB). Jako by někdo dokonale zametl stopy.

V tichu a tmě září relikviář svatého Maura. Zlaté odlesky z památky nevyčíslitelné hodnoty však hrají i na temné struny lidské povahy. Energický muž, bez něhož by zlatý poklad stále ležel v suti hradní kaple, o tom ví své. Přes třicet let se Danny Douglas ze sebe snaží smýt nálepku chtivého zloducha.

V roce 1985 se stal iniciátorem dění, které vedlo k nálezu století, tedy k objevení relikviáře svatého Maura v suti hradní kaple v Bečově nad Teplou. Přesto ho Česko neuznává jako nálezce vzácné památky. „Oni říkají: my jsme to našli sami, to je směšné,“ vrací se Danny Douglas v rozhovoru pro server Lidovky.cz ke zdlouhavým jednáním, které tehdy vedl s představiteli komunistického režimu.

Listina, kterou obdržel Danny Douglas v roce 2002. Osoba, která nechce prozradit svou identitu, mu poslala popis návrhů, jak chtěla vůči němu v letech 1984-1985 postupovat StB (klikněte pro zvětšení). Překlad do češtiny: „Vážený pane Douglasi! Při bádání v archivech českého ministersta vnitra a ministerstva zahraničních věcí České republiky z let 1982-1987 jsem narazil na tuto (následující) skutečnost: V inkriminovaných letech velel pan [přeškrtnuto] Státní bezpečnosti (státní tajné policii) na české ambasádě ve Vídni (1140 Wien, Penzinger Str. 11-13). Ten o Vaší věci rozhodoval. Podával do Prahy žádosti, abyste byl unesen a mučen, aby Vám byla podána takzvaná injekce pravdy (skopolamin) apod. Měl jste být špehován, vydírán a kompromitován jednou ženou. Všechny tyto návrhy však byly Prahou postupně odmítnuty s odůvodněním, že to nebylo přání sovětských poradců. [přeškrtnuto]. Po politických změnách v listopadu 89 se v českém tisku mnohokrát o [přeškrtnuto] negativně psalo. V Rakousku byli a dodnes jsou někdejší příslušníci Státní bezpečnosti (státní tajné policie). podřízení pana [přeškrtnuto], souzeni, jakmile vstoupí na rakouské území (např. [přeškrtnuto] atd.)“

Proč vás požádal Christian Beaufort-Spontin, jehož rodina relikviář před druhou světovou válkou vlastnila, abyste s komunistickým Československem jednal o vyzvednutí památky vy? Nebylo by lepší, kdyby se na československé úřady obrátil sám?

Předpokládám, že protože jeho rodina musela všechno nechat v Československu, nebylo by mu to příjemné.

Žil jste ve Vídni. A pak jste se pustil do riskantního podniku za železnou oponou. Neodrazovala vás rodina?

Odrazovala. Ale já jsem byl opatrný, jako vždy, když jsem cestoval do nejistých oblastí. Dodržoval jsem pravidla a nebral jsem si sebou nic, co by mohli na hranicích považovat za podezřelé.

Vybavujete si prohlídky na hranicích?

Čekal jsem tam hodiny, i když přede mnou byly pouze dvě, tři auta. Všechno mi vzali, třeba rakouské noviny. Brával jsem sebou časopis Playboy, oni ho vzali a byli šťastní. Hrál jsem tu hru s nimi. (usmívá se) Po příjezdu do Prahy jsem se vždy nahlásil na americké ambasádě, aby o mně věděli.

Při jednáních v Praze jste nic nejedl, nepil jste vodu…

Díky bohu vodu nepiju. Preferuji kolu nebo jablečný džus.

Státní bezpečnost (StB) vás prověřovala. Tušil jste, že máte v patách špiony?

Ano i ne. Nevěděl jsem, že mě sledují ve Vídni. Tehdy mě viděli při schůzce s Christianem Beaudortem-Spontinem.

Kdy jste přišel na to, že lidé, se kterými jednáte o případném vyvezení umělecké památky, nejsou historikové, ale policisté?

Naneštěstí příliš pozdě. (usmívá se) Schůzky probíhaly tři, čtyři hodiny. Proti mně sedělo deset lidí, ale jen dva lidé mluvili, ostatní jen poslouchali. Při různých příležitostech jsem se potkal s různými lidmi, říkal jsem si, že když budu jednat čestně, tak se domluvíme. Lidé mi říkali, proč jsem nešel za Štrougalem (tehdejší předseda vlády – pozn. red.), že by mi pomohl, ale já jsem nechtěl. Věřil jsem našemu jednání. Oni říkají, my jsme to našli sami, to je směšné. Jednání zdržovali, špehovali mě, aby získali co nejvíce informací. Čtyřicet šest let o relikviáři nevěděli a po jednom roce vyjednávání se mnou ho najednou našli. A nechtějí mě označit jako nálezce. Není fér říci, my jsme to našli, Douglas neudělal nic, to je lež.

Po letech jste s Františkem Maryškou, který v roce 1985 vedl tajnou akci Starožitnost a v listopadu před 31 lety relikviář našel, navázali přátelský vztah.

Setkali jsme se několikrát a on mi říkal, to nebylo hezké, co jsme udělali. A já mu na to odpovídal, ale vy jste tam seděl na těch jednáních, pane Maryško, všechno to znáte. On za nález dostal nějaký porcelán, aspoň něco. (směje se)

Proč jste rovnou neřekl o co jde, ukázal místo a tím byste měl nezpochybnitelný nárok na nálezné?

Ano, tím by to celé bylo velmi jednoduché, za měsíc mohlo být hotovo. Ale nejednal jsem jen za sebe, Beaufortové to takhle nechtěli, říkali, vždyť je to naše, proč bychom měli chtít nálezné.

Měl jste už na relikviář kupce?

Nevěděl jsem, v jakém stavu schránka bude. Takže možností bylo několik.

Přiznáváte, že jste se během jednání dopustil chyb. Co byste nejraději změnil?

Má největší chyba byla, že jsem věřil české straně. Udělal jsem chyby, ale myslel jsem, že oni po té věci nepátrají. Hodně lidí se mě také ptá, proč jsem určil Karlovy Vary za místo závěrečného setkání. Mohl jsem trvat na Praze a nic by nenašli, ale já jsem nechtěl lhát, aby pak neřekli, podívejte, ve smlouvě je napsaná Praha a ono je to v Bečově. A proč jsem řekl, že potřebuji nářadí. Je jednoduché po třiceti letech říkat, že tohle a tohle byla chyba.. Měl jsem počkat ještě pět let.

Gemy osazené ve filigránových prvcích jsou datované mezi 1. stol př. n. l. až 2. stol. n. l., kdy dosáhla jejich produkce v antickém Řecku největšího rozmachu. Materiálem jsou odrůdy chalcedonu (karneol, onyx, achát a jaspis), do kterých byly ryty dekory, figurální a zvířecí motivy.

Někteří příslušníci policie se domnívali, že jste býval agentem CIA?

Nevím, kde to vzali. Sloužil jsem v americké armádě, pracoval jsem jako překladatel v Berlíně. Ale možná se musíte zeptat přímo na CIA. (usmívá se)

Přemýšlel jste někdy o tom, co by se stalo, kdybyste vykopal relikviář s policisty za zády? Co kdyby vás třeba zatkli?

Nemyslím si. Ale když se dívám zpátky, tak mě fakt, že jsem tam nebyl, uchránil od potíží. Lidé mi říkají, že jsem měl štěstí. Relikviář byl ve velmi špatném stavu a oni mohli chtít, abych se podílel na nákladech na opravu. Navíc pak udělali chyby při vyzvedávání a ještě umístili relikviář do bankovního sejfu. Jak mohli být tak hloupí?

Považujete honbu za svatým Maurem za svůj životní obchod?

Ve skutečnosti ne. Měl jsem lepší výsledky při jiných obchodech, ale tenhle byl bezpochyby velmi vzrušující.

Čím si vysvětlujete, že vám český stát nechce oficiálně připsat zásluhy za nález relikviáře svatého Maura?

Asi si uvědomují, že bych mohl mít nárok na nálezné. Schránka byla ztracená 46 let a pak po několika schůzkách se mnou ji najednou našli. Jaká souhra okolností! Ministr Dostál mi napsal, že nemám nárok na nálezné, protože jsem nebyl na místě, když takzvaní historikové relikviář objevili. Ale jak může srovnávat situaci z roku 1985 se současností. Měl jsem podobný případ v Polsku, ale tam jsme se s demokratickou vládou dohodli.

Ale relikviář jste chtěl vyvézt a prodat. Proč by vám Češi měli být vděční?

Musím se odkázat na smlouvu. Nikdy jsem nebyl v pozici, abych rozhodoval o tom, že má být schránka vyvezená z Československa a kdokoli toto říká, tak nemluví pravdu. Vždycky to bylo podle smlouvy společně, společně. Požadoval jsem tu jistinu ve výši 500 tisíc dolarů, abych měl jistotu, že když to vykopeme, že mi neřeknou sbohem.

Věděl jste v roce 1984, že relikviář patří podle Benešových dekretů Československu?

Samozřejmě.

Když byl relikviář zrestaurován a v roce 2002 veřejně odhalen, nebyl jste pozvaný. Mrzí vás to?

Ani ne.

Pro list Daily Mail promluvil před rokem a půl Christian Beaufort-Spontin. „Celé to bylo provedené hloupě. Byl jsem moc mladý. Dneska už bych na nic podobného nepřistoupil, jsem z toho celého unavený a zahanbený,“ citoval ho list. Co si o tom myslíte?

S tím nemohu souhlasit.

Rád riskujete?

Myslím, že jsem v životě nikdy neriskoval, alespoň ne záměrně. Mám rád umění a právo a komplikovaná vyjednávání, ale obvykle jsem raději opatrný a dobře připravený. Možná jsem si tehdy to nebezpečí neuvědomoval.

Myslíte si, že se v Evropě dají najít další poklady?

Věřím, že ano.

Co si myslíte o polské honbě za zlatým vlakem?

Polská vláda nabízí nálezné 10 procent, to je jediné, co k tomu mohu říci. To není špatné.

Reliéfy zobrazují výjevy ze života svatého Jana Křtitele, svatého Maura a svatého Timoteje. Sošky a reliéfy na relikviáři sv. Maura patří svou kvalitou k vůbec nejlepším plastikám zlatnicky zhotoveným v kontextu středověkého zlatnictví.

Na Bečov jste se vypravil až v roce 2005. Jak to probíhalo?

Jeden novinář mě přemluvil, ať se tam jedu podívat, že je tam slavnostní akce. Nikdo nevěděl, že tam budu, ale Maryška mě hned poznal, pozdravili jsme se. Byli tam novináři a hosté, i z Belgie. Nechal jsem Maryšku mluvit prvního, hovořil asi dvacet minut. Pak jsem si vzal mikrofon, řekl jsem, že to bude krátké a že nic z toho, co řekl pan Maryška, není pravda. Koukali na mě. (směje se)

Myslíte si, že současní Češi vás přijímají lépe než v minulosti?

Nemyslím si, že by o tom Češi moc věděli. Přikládáme relikviáři moc velkou váhu. Jděte na ulici a zeptejte se lidí. Tak dva ze sta budou o relikviáři vědět.

Když jsem o vás mluvil se známými, říkali „aha, to je ten lovec pokladů“.

Lovec pokladů, ano. (směje se)