Mávají holemi a deštníky. Jihokorejské babičky vedou boj proti americkému štítu THAAD

Americká armáda proto palivo a zásoby na místo dopravuje vrtulníky, napsala agentura Reuters.



Rozmístění systému protiraketové obrany THAAD na jihokorejském území povolila Spojeným státům s ohledem na jaderné hrozby z KLDR sesazená konzervativní prezidentka Pak Kun-hje. Nově zvolený liberální prezident Mun Če-in už během kampaně slíbil, že rozmísťování protiraketového štítu přehodnotí. Minulý týden prezident nařídil zprovoznění zbývajících částí štítu zastavit, dokud se nevyhodnotí dopad zařízení na životní prostředí.

Jižní Korea ovšem nemá v úmyslu dohodu se Spojenými státy o rozmístění štítu THAAD měnit a části baterie THAAD, včetně dvou odpalovacích zařízení, už na místě zůstanou, uvedla Munova vláda. Ženy, které na vrtulníky při každém přeletu nad vesnicí o sotva 80 obyvatelích výhrůžně mávají holemi a deštníky a posílají je pryč, tvrdí, že je politika spojená s nasazením štítu nezajímá. Protestují, protože chtějí mít klid jako dříve. „Nemůžu spát. Na noc si beru prášky na uklidnění, ale stejně spím jen dvě hodiny,“ říká 87letá Na Wi-bun, která bydlí kilometr od místa a dodává, že neustále slyší hučení generátoru, jenž štít napájí. Stařenka chodí den co den na radnici, která se stala útočištěm skupinky žen i dalších občanských uskupení protestujících proti nasazení štítu.

Protest proti systému protiraketové obrany THAAD.

„Během dne jsme dříve pracovali na poli a poté jsme chodili na radnici, kde jsme spolu trávili čas. Teď už neznáme rozdíl mezi dnem a nocí. Teď žiju na radnici,“ říká 81letá To Kum-rjon. Většina vesničanů se živí pěstování žlutých melounů. To, která se do vesnice přistěhovala před 61 lety, říká, že na sklonku dubna při potyčkách s policií utrpěla pár modřin, když se pokoušela zabránit tomu, aby americké vojenské nákladní vozy naložené komponenty štítu THAAD za úsvitu projely vesnicí. „Řeknu jim, aby THAAD dali pryč, i kdybych měla vypustit duši,“ říká To.

Šetříme si dech, říká starosta

Na místě se nyní nachází dvě odpalovací zařízení a radar. Odpalovací zařízení jsou viditelná pouhým okem z kopce vzdáleného dva až tři kilometry, na který doléhá i hučení generátoru. Policie, schovaná na strážním stanovišti pod vrcholem hory, každého, kdo by se chtěl z vrcholu na štít podívat, odhání.

Starosta vesnice říká, že její obyvatele varoval před tím, že před sebou mají dlouhý boj. „Myslím si, že se to bude táhnout přinejmenším dva roky, přinejhorším pět. Kdybychom věděli, že to může skončit za den či dva, bránili bychom se zuby nehty. Takhle si šetříme dech na dlouhou trať,“dodává.

Vesnice Sosongri leží na severu provincie Kjongsang, jež byla dlouho považována za výspu konzervativní strany. Ale instalace štítu THAAD všechno změnila.

Když byla kandidátka konzervativců Pak Kun-hje v roce 2012 zvolena prezidentkou, v okrese, do kterého spadá i vesnice Sosongri, se jí dostalo podpory 90 procent voličů. V posledních prezidentských volbách letos v květnu klesla podpora kandidáta konzervativní strany na 56 procent.

Většina obyvatel vesnice svůj hlas dala Munovi, anebo centristovi An Čchol-soovi, dodává starosta.