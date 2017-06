Mayová jako vyjednavačka dohody s EU? Po volbách stěží, tvrdí experti

„Vyhlášením voleb se vrhla do hazardní hry, kterou prohrála,“ komentoval odhady profesor Patrick Dunleavy, podle něhož v případě potvrzení odhadů Mayová nezíská to hlavní, co od voleb chtěla - silný mandát pro vyjednávání vztahů s EU po brexitu.



Mayová vypsala předčasné volby s tím, aby získala více než dosavadních 330 mandátů, kterými její strana disponovala od doby předchozího premiéra Davida Camerona. Konzervativci však podle prvních odhadů budou mít 314 křesel, což je o 12 méně než potřebná nadpoloviční většina v Dolní sněmovně.

V minulých volbách byly odhady vcelku přesné, ovšem v případě vítěze se zmýlily o 15 křesel. Není tedy vyloučené, že Mayová většinu nakonec mít bude, avšak velmi křehkou.

„Bude zranitelná, několik poslanců její strany ji bude moci překazit všechna rozhodnutí,“ poznamenal další z politologů LSE Tony Travers s tím, že pozice Mayové v rámci konzervativců bude nejistá.

Experti se shodují, že za neúspěchem premiérky byla nepovedená kampaň, v jejímž průběhu se Mayové výrazně přiblížil Corbyn, jehož působení při agitování voličů je hodnoceno výrazně lépe.

„Zdá se, že Corbynovi se povedlo oslovit mladé lidi, aby přišli k volbám,“ podotkla analytička londýnské univerzity Jennifer Hudsonová. Přesná čísla o účasti sice zatím nejsou k dispozici, podpora labouristů mezi mladými je však stabilní, což bylo patrné i z prvních reakcí studentů.