Zatímco odpůrci brexitu doufají, že jim verdikt soudu pomůže přinejmenším pozdržet odchod z unie, protievropští politici hodlají stejně jako Mayová prosadit březnové zahájení celého procesu.

„Lidé si vybrali a učinili tak rozhodně. Nyní je odpovědností vlády, aby konala svou práci a jednala zcela podle jejich zadání,“ napsala Mayová v nedělním vydání konzervativního nedělníku The Sunday Telegraph. I ti členové parlamentu, kteří nesouhlasí s výsledkem referenda, by při případném hlasování měli pamatovat na to, jak rozhodli voliči.

Kabinet Mayové se proti čtvrtečnímu verdiktu odvolal k nejvyššímu soudu, který se věcí bude zabývat v prosinci. Ministerská předsedkyně přitom zopakovala, že chce článek 50 lisabonské smlouvy o odchodu z EU aktivovat v březnu a zahájit tím dvouleté období jednání o nové podobě vztahů s unií.

Je nepravděpodobné, že brexit bude zastaven

Odpůrci brexitu doufají, že parlament, v němž před referendem převažovali zastánci setrvání v unii, pomůže odchod z EU zablokovat nebo přinejmenším předejít jeho „tvrdé“ variantě. Investiční manažerka Gina Millerová, jejíž žaloba k soudnímu verdiktu vedla, v neděli BBC řekla, že Mayová nemůže zahájit brexit bez parlamentu, neboť „nežijeme v ubohé diktatuře“. Členové parlamentu by se podle ní měli rozhodnout podle svého nejlepšího svědomí.

Podle médií je spíše nepravděpodobné, že by zákonodárný sbor výsledek referenda nerespektoval, ale projednávání může zdržet premiérkou stanovený březnový termín.

Jeden z nejhlasitějších zastánců brexitu a ještě nedávno šéf protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage v neděli v televizi BBC varoval, že případné rozhodnutí v rozporu s referendem může vyvolat velké protesty. „Pokud budou obyvatelé této země přesvědčeni, že je někdo chce podvést, že budou zrazeni, pak budeme svědky politického hněvu, jaký nikdo z nás během svého života neviděl,“ prohlásil zastánce omezení počtu cizinců z EU žijících v Británii.