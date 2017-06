Mayové nevyšla sázka na volby a asi odstoupí, píše britský tisk

Za noční můru označil list The Times večerní odhad výsledků, který nebyl daleko od skutečného počtu mandátů. „Theresa Mayová nezůstane v Downing Street příliš dlouho,“ napsal deník, který tradičně podporuje konzervativce. Podle jeho komentáře zůstane premiérka ve vedení strany pouze tak dlouho, aby zajistila její stabilitu a plynulé předání moci novému vedení.



Bulvární Daily Mail, který před volbami rovněž podporoval premiérku, píše o šokujícím výsledku a možném chaosu, který hrozí Británii při vyjednávání s Evropskou unií. Podle listu se Mayové nevyplatila riskantní sázka na předčasné volby a těžko ustojí tlak na svou rezignaci.

Komentáře se většinou shodují, že konzervativní premiérka neuspěla kvůli nezvládnuté kampani, v níž zdůrazňovala, že země potřebuje stabilního a silného vůdce, místo toho se však projevila jako slabá politička dopouštějící se názorových obratů.

Další z konzervativních listů The Daily Telegraph již spekuluje o tom, kdo by mohl Mayovou v čele strany i země nahradit. Největší šance dává ministru zahraničí Borisi Johnsonovi, který byl klíčovou postavou loňského referenda o brexitu. Reálnou možností je podle deníku i ministr financí Philip Hammond, který by byl volbou pro stabilitu země. Jako další varianty uvádí list ministryni vnitra Amber Ruddovou či ministra pro brexit Davida Davise.

Zatímco podle některých médií čtvrteční volby vítěze nemají, část deníků za něj považuje vůdce labouristů Corbyna. „Jeremy Corbyn zřejmě umlčel své největší kritiky,“ píše deník Metro v narážce na vnitrostranickou opozici, která labouristickému vůdci vyčítala příliš levicové názory a předvídala ztráty proti minulým volbám. Corbyn však výsledek naopak zlepšil.



Komentář levicového listu The Guardian v tom vidí úspěch labouristické kampaně, která byla více orientována na lidi než ta konzervativní. „Optimismus zvítězil nad zastrašováním lidí varováními, že (pokud vyhraje Corbyn) nastane chaos,“ napsal deník.