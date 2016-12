Média Merkelová nepřesvědčila. Šéfa sesterské CSU konzervativní plán potěšil

„CDU se přibližuje k CSU,“ řekl Seehofer deníku Süddeutsche Zeitung. Bavorská CSU dlouhodobě zastává konzervativnější postoje než CDU, kterou stejně jako kancléřku tvrdě kritizovala za její uprchlickou politiku. Dvoudenní sjezd CDU se teď vyslovil například pro tvrdší azylovou politiku nebo částečný zákaz nošení burek a nikábů.



„Rozhodující je, zda to, co se odhlasuje, se také skutečně stane,“ poznamenal Seehofer. Podle něj byl zatím nedostatečný třeba počet neúspěšných žadatelů o azyl, které se podařilo vrátit do jejich vlasti.

Bavorský ministerský předseda také vyjádřil přesvědčení, že oběma stranám ještě zbývá hodně práce. Zároveň zopakoval požadavek na zavedení horní hranice pro přijímání běženců. CDU roční hranici ve výši 200 tisíc uprchlíků zatím odmítá i s poukazem na to, že by byla protiústavní.

Sjezdu nejsilnější německé strany, který skončil ve středu, se věnují i německá média. Všímají si zejména usnesení k dvojímu občanství, které delegáti přijali těsnou většinou proti vůli vedení strany. Ve čtvrtek si v Německu narozené děti cizinců mohou ponechat občanství svých rodičů i to německé. Usnesení ale požaduje, aby se takové děti po dovršení plnoletosti musely rozhodnout pouze pro jedno z obou občanství.

„Musíte mi pomoci, vyzvala Angela Merkelová svou CDU,“ připomíná list Frankfurter Rundschau. „Pomoc pak vypadala takto: nejdříve ji zvolili druhým nejhorším výsledkem za dobu, kdy je v čele strany, a pak se v otázce dvojího občanství postavili proti ní,“ konstatuje deník. Merkelová hned ve středu odmítla změnu ustanovení o dvojím občanství v tomto volebním období.

„Merkelová jede na neklidném koni,“ míní deník Die Welt, podle něhož už kancléřka nesedí v sedle tak pevně jako dřív. „Stranický sjezd ukazuje ztrátu kontroly,“ konstatuje list.