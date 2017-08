Je jí 10 let, byla znásilněna a její případ sleduje celá Indie. Nesmí totiž jít na potrat

ČANDÍGARH Uprostřed mediální bouře se ocitla desetiletá dívka z Indie, která po opakovaném znásilnění otěhotněla. Na potrat ale jít nemůže. Indické soudy totiž potraty po dvacátém týdnu těhotenství nepovolují. Dívčiným jménem se sepisuje petice a lidé doufají, že by případný zvrat v jejím případu mohl stát precedentem pro další nezletilé dívky ve stejné situaci.

„Viděli jsme již mnoho případů těhotných nezletilých dívek ve věku 14 až 15 let, ale toto je první případ, kdy je holce jen deset,“ řekl Mahavir Singh z Úřadu pro právní služby severoindického státu Čandígarh. „Tento případ šokoval nejen tento stát ale i celou Indii,“ informovala britská televize BBC.

Dívku blízcí popsali jako veselé děvčátko, které se trochu stydí a příliš toho nenamluví. Mezi její oblíbené předměty patří matematika a angličtina. Velmi ráda také maluje a je v tom dobrá. Desetiletou dívku ale opakovaně znásilnil příbuzný, bratranec matky, který čeká na soudní řízení ve vazbě.



Na potrat je už podle soudu pozdě

Koncem července ale indický Nejvyšší soud zamítl petici, v níž lidé volali po tom, aby byl dívce umožněn potrat. Petice byla podána dívčiným jménem. Soud ale žádost zamítl z důvodu, že je na potrat už příliš pozdě, dívka je totiž v 32 týdnů těhotenství. Lékařská komise soudu v tomto a jiných případech radí, a opakovaně zmiňuje, že by tak úkon byl „příliš riskantní“. Zdůraznila zároveň, že si „plod si vede podle lékařů dobře“.

Zneužívání dětí v Indii Každých 155 minut je v zemi znásilněno jedno dítě mladší 16 let, každých 13 hodin jedno dítě mladší 13 let.

V roce 2015 bylo v Indii znásilněno 10 tisíc dětí.

53 % dětí, které se zúčastnily vládního výzkumu, přiznalo, že byly v minulosti sexuálně zneužity.

Každý druhý sexuální násilník pochází z okolí dítěte.

Indický zákon nepovoluje ukončení těhotenství po 20. týdnu. K povolení by mohlo dojít, pokud by lékaři potvrdili, že by byl porod rizikový. Právě kvůli tomuto zákonu Nejvyšší soud již opakovaně obdržel obdobné petice. Ty vždy bojovaly za povolení potratů, a to převážně u obětí znásilnění. Žádná taková petice ale dosud verdikt soudu neovlivnila.



Odhalit těhotenství u nezletilých před 20. týdnem těhotenství je přitom složité, řada obětí si jednoduše neuvědomuje, že čeká dítě. Stejně tak tomu bylo v aktuálním případu - matka se o těhotenství své dcery dozvěděla teprve před třemi týdny, kdy si dívka stěžovala na opakované bolesti v podbřišku. „Je to úplně nevinné děvče, vůbec netuší, co se jí stalo,“ komentoval situaci jeden z jejích příbuzných.



Mediální bouře

V posledních dnech se indická dívka stala středem mediální pozornosti - v domě jí navštěvuje policie, sociální pracovníci i poradci. „Možná nechápe přesný problém a závažnost celé situace, ale myslím si, že teď už nějakou představu musí mít,“ okomentoval pro BBC kauzu nejmenovaný státní úředník.

Rodiče dívky nevědí, jak se s nečekanou situací vypořádat. Jsou chudí a žijí v jednopokojovém bytě. Dívčin otec pracuje pro vládu a matka se živí domácími pracemi. Policejní důstojnice Praibha Kumari, která případ dívky sleduje, rodinu popsala jako velmi milou a slušnou.

„Rodina je tak prostoduchá, že si ani nedokázala uvědomit, co ten muž s jejich dcerou dělal,“ dodala. Zmínila, že rodiče jsou patřičně rozrušení. „Matka dívky se mnou nikdy nemluvila, aniž by se nerozplakala. Otec mi říkal, že má pocit, jako by byla jeho dcera zavražděna.“

Co jejich situaci dělá ještě komplikovanější je to, že je po medializace případu jejich dcery navštěvují reportéři, a to z nejen Indie, ale i z dalších koutů světa. „Když mě přišel navštívit dívčin otec, řekl mi, že to nejhorší na celé situaci je právě pozornost médií. Mluvil o tom, že reportéři neustále stojí před jeho domem a opakovaně narušují jeho soukromí,“ řekl britskému serveru předseda Výboru pro sociální zabezpečení dětí Neil Roberts.

Pozornost médií má ale i světlou stránku, díky ní pravděpodobně dívka dostane tu nejlepší možnou péči a má větší šanci získat finanční náhradu od vlády. Nechtěná publicita ale způsobuje rodině nesmírný smutek. Mnoho novinářů vkročilo do jejich domu pod záminkou, že se o dítě starají. Řada diváků a čtenářů navíc dokázala na základě střípků informací identifikovat oběť znásilnění, což jí může přitížit v jejím budoucím životě.



Hlavní boj teprve dívku čeká

Po zdravotní stránce je zatím dívka v pořádku, i když trpí mírnou chudokrevností. Existují ale další věci, kterých se rodina obává. Každý rok při porodu umře v Indii 45 tisíc žen. Riziko komplikací při porodu u těhotných dívek mladších patnácti let je dvaapůlkrát vyšší než u žen starších dvaceti let.



Místní novinář, který je s rodinou v kontaktu od začátku kauzy, serveru BBC prozradil, že se rodina strachuje psychický vývoj dívky. Bojí se i budoucí stigmatizace. Lékařští odborníci potvrzují, že mladá oběť znásilnění bude potřebovat mnohaleté psychologické poradenství.

Pokud indický soud nerozhodne v její prospěch, mělo by se dítě narodit v září, nejspíše císařským řezem. Rodina však s novorozenětem nechce mít nic společného, takže se jej už v prvních týdnech ujme Výboru pro péči o děti, a to až do té doby, než bude připravené k adopci.