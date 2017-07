Průzkum: Koalici lidovců a STAN by před rozpadem volilo 9,5 procenta voličů

PRAHA Sněmovní volby by v červenci vyhrálo podle volebního modelu agentury Median hnutí ANO s náskokem před druhou KSČM a třetí ČSSD. Koalice KDU-ČSL a STAN, jež se za krátký čas po svém vzniku rozpadla, by zůstala těsně pod desetiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Volební model vychází z průzkumu, který agentura provedla mezi 26. červnem a 24. červencem mezi tisícovkou lidí.

Koalici lidovců a hnutí Starostové a nezávislí by v červenci volilo 9,5 procenta voličů, meziměsíčně o půl procentního bodu víc. Kvůli statistické chybě a velké míře váhání voličů podle autorů průzkumu nelze říci, zda by hranici pro vstup do dolní komory překonala.



Vítězné ANO by podle modelu agentury Median setrvalo na 27,5 procenta hlasů. KSČM by si pohoršila o procentní bod, získala by 14,5 procenta. Sociální demokraté by zůstali na 14 procentech hlasů.

„Podpora ANO a ČSSD v posledním měsíci stagnuje, což odpovídá absenci větších politických kauz a uklidnění politické situace po vládní krizi,“ uvedla agentura. Změna lídra ČSSD z Bohuslava Sobotky na Lubomíra Zaorálka zatím podle autorů průzkumu přinesla pouze stabilizaci podpory, její vliv se může podle nich ukázat až v předvolebních měsících. Hranici potenciálu ANO vidí agentura na 34 procentech, pokud by ale hnutí volili jen přesvědčení, dostalo by 20 procent.

Pokračuje podle Median sílící podpora ODS, dostala by o procentní bod víc než v předchozím měsíci, a to 11 procent. Agentura podotkla, že jde dosud o nejlepší výsledek v jejím modelu. TOP 09 by volilo v červenci 7,5 procenta obyvatel, tedy stejný podíl jako v červnu.

Vedle ODS posílilo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, které by v červenci získalo 5,5 procenta a poprvé by podle volebního modelu Median překročilo pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Meziměsíčně si hnutí polepšilo o procentní bod. Podle agentury se však může jednat o náhodný výkyv, ačkoli hnutí má podle ní volební potenciál okolo devíti procent.

Před branami Sněmovny by zůstali Piráti se čtyřmi procenty hlasů, a také Zelení a Svobodní, které by volilo po dvou procentech obyvatel. Agentura upozornila, že jejich potenciál může být i víc než pětiprocentní.

K volebním urnám by přišlo podle průzkumu 59 procent voličů. Jen 39 procent pravděpodobných voličů je rozhodnuto o volené straně i účasti, upozornil Median. Podpora stran se tak v dalších týdnech může podle agentury silně měnit.