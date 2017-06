Průzkum: Volby by vyhrálo ANO s 27,5 procenty. Druzí by byli komunisté

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | foto: ČTK

PRAHA Volby by v červnu vyhrálo podle volebního modelu Median hnutí ANO, které si měsíc po vládní krizi polepšilo a vrátilo se ke 27,5 procenta. Druhá by skončila KSČM s 15,5 procenta, která poprvé v historii modelu předstihla sociální demokracii. Tu by volilo 14 procent lidí, tedy stejně jako v květnu. Koalice KDU-ČSL a STAN by získala devět procent.

Vyplývá to z průzkumu, který agentura Median provedla od 20. května do 25. června mezi tisícovkou lidí.

Do dat se ještě plně neprojevila změna lídra ČSSD. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka po sedmi letech v čele strany opustil funkci 15. června. Rozhodnutí vysvětlil tím, že nese odpovědnost za pokles preferencí strany. Vedení se ujal statutární místopředseda strany a ministr vnitra Milan Chovanec. Padající preference ČSSD? Průzkumy jsou jedna věc, volební výsledek druhá, řekl Sobotka Výzkum už zachytil koalici Lidovci a Starostové, která by dostala devět procent. Kvůli statistické chybě a velké míře váhání voličů tak podle Medianu nelze říci, zda by překonala potřebnou desetiprocentní hranici. „Aktuální volební potenciál koalice je okolo 15 procent a jádro čtyři procenta, její podpora se tak může dynamicky vyvíjet,“ uvedl Median. Median v posledních měsících zaznamenává mírný vzestup ODS, kterou by v červnu volilo deset procent lidí. Před čtvrt rokem strana dosahovala 7,5 procenta. TOP 09 naproti tomu ztrácí a v červnu by získala 7,5 procenta hlasů. Propad ČSSD na třetí místo a naopak vzestup komunistů na druhé místo předpovídají i průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a STEM. Volby by podle nich vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34 procent, respektive 32,8 procenta hlasů. Podle Medianu má hnutí ANO aktuálně nejvyšší volební potenciál. V případě zisku všech voličů, kteří stranu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb, by útočilo na zisk až kolem 32 procent. „Zisk strany ale lze v delším časovém horizontu těžko předpovídat, protože má relativně omezené jádro loajálních voličů (20 procent),“ zmínil Median. ČSSD se podle agentury může vrátit na hodnoty kolem 17 procent, ale také klesnout pod deset procent. Komunisté mají naopak relativně velké jádro voličů a málo volných sympatizantů. Do Sněmovny by se díky potenciálu nad pěti procenty mohli dostat podle Medianu i Piráti, SPD Tomia Okamury a Zelení. Volby se budou konat 20. a 21. října.