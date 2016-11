Medveděv: Nečekáme, že USA hned zruší sankce, ale postupné sblížení. Toho se obává Ukrajina

Trump se během kampaně několikrát pochvalně vyjádřil o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi, který na oplátku řekl, že je připraven s budoucí hlavou USA spolupracovat na zlepšení vzájemných pošramocených vztahů.



Vztahy Washingtonu a Moskvy se zhoršily po ruské anexi Krymu a k dalšímu vyhrocení došlo kvůli intenzivním bojovým operacím ruské armády na podporu syrského prezidenta Bašára Asada. Trump v průběhu kampaně zpochybňoval současnou americkou zahraniční politiku a prohlásil, že USA by měly uznat anexi Krymu, pokud by to vedlo k lepším vztahům s Moskvou a silnější spolupráci v boji proti IS.

Možné sbližování Ruska a USA vyvolává obavy na Ukrajině, která dosud na podporu Washingtonu spoléhala. Ukrajinský prezident Petro Porošenko by podle informací Reuters rád počátkem příštího roku navštívil Washington, aby zde o další spoluprací jednal.

Postoj k sankcím proti Rusku slábne také v Evropské unii, neboť ne všechny členské státy pohlížejí na odvetná opatření jednotně. Od prosincového unijního summitu se nicméně prodloužení sankcí očekává, jejich další budoucnost je ale otevřená.