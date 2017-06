Medvědice se opakovaně vracela do vesnice. Nejprve jí sebrali mláďata, nyní ji myslivci odstřelili

Již dříve jí ochranáři odebrali mláďata. Trojice medvědů se postarala o neobvyklou podívanou už začátkem května, kdy během dne vylezla na strom v centru podtatranské osady Starý Smokovec. Předtím se šelmy zase pohybovaly blízko jedné z horských chat.

Ochranáři zvířata později uspali a přesunuli do odlehlé oblasti Tater. Pohyb medvědice poté sledovali pomocí obojku s GPS vysílačem. Medvědi se po několika dnech vrátili do údolí a pohybovali se blízko lidí, kteří je fotografovali a natáčeli. Medvědí trio se stalo hitem sociálních sítí.

Dříve v tomto týdnu se medvědice s mláďaty objevila ve vesnici Liptovská Kokava, kde vylezla na strom v zahradě místního kostela. To už ochranáři rozhodli o oddělení medvědice od jejích mláďat, která umístili do karantény v zoologické zahradě. Později by mláďata měla být převezena do jednoho z národních parků v Maďarsku. Tento krok záchranáři zdůvodnili nestandardní situací a snahou o záchranu šelmy, která ztratila plachost a krmila se odpadky z popelnic. O medvědici Maďarsko zájem neprojevilo.

Oddělení medvědice od mláďat vyvolalo v internetových diskusích převážně kritické reakce veřejnosti. Medvědice se pak vrátila do vesnice, kde patrně hledala potomky. Mezitím úřady vydaly povolení k jejímu odstřelu pro případ, že by nastalo nebezpečí. K situace krajní nouze došlo podle úřadů poté, co se medvědice nevydala koridorem, který pro ni byl vytvořen, ale obrátila se proti zásahovému týmu.