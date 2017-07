V obklíčení demonstrantů. Melania Trumpová nemůže opustit vilu v Hamburku

„Od policie jsme zatím nedostali bezpečnostní povolení k opuštění domu,“ řekla DPA mluvčí americké první dámy. K ostatním se podle ní Trumpová připojí, jakmile to bude možné.



Melania Trumpová bydlí spolu se svým manželem ve vile, který hamburská radnice využívá pro hosty. Dům leží nedaleko centra přístavního města a je od čtvrtečního příletu Trumpa do Hamburku cílem zvědavců.

Demonstranti se už v pátek ráno snažili zablokovat cestu, kterou měl Trump směřovat na dopolední jednání. Zatímco u něj se jim to nepodařilo, Trumpovou přinejmenším zdrželi.

Součástí doprovodného programu pro partnery a partnerky státníků byla mimo jiné projížďka lodí hamburským přístavem, o kterou už Trumpová přišla. Mohla by ale stihnout návštěvu německého klimatického centra, kterou do programu zařadil manžel německé kancléřky Angely Merkelové. Podle pozorovatelů je jeho volba reakcí na Trumpovo červnové rozhodnutí odstoupit od pařížské dohody o ochraně klimatu.

První dáma napsala na Twitter, že myslí na zraněné během protestu. „Doufám, že jsou všichni v bezpečí!“

Thinking of those hurt in #Hamburg protests. Hope everyone stay safe! #G20