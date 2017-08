Trumpová ‚udělala vlny‘ na sociálních sítích. Na odlet do zaplaveného Texasu si vzala vysoké podpatky

Melania Trumpová vzbudila pozdvižení, když byla vyfotografována před cestou do záplavami zasaženého Texasu. Americká první dáma se totiž na cestu do místa katastrofy vydala oblečená velice elegantně a obuta byla v lodičkách na vysokém podpatku. Nevhodnost jejího oblečení neprošla na sociálních sítích bez povšimnutí.

„Skvělý nápad. Můžete svými podpatky sbírat trosky,“ citovala agentura AFP komička Jessicu Kirsonovou a nebyla zdaleka jediná, která si zvláštní situace povšimla. Sociální sítě se rychle zaplnily podobnými vtipy na účet první dámy.

V průběhu letu ale Melania stačila volbu svého oblečení přehodnotit -- možná i na zíkladě ohlasů - a z letadla již vystupovala oblečená v bílé halence a sportovních botech. Tentokrát ale zaujala baseballovou čepicí s nápisem FLOTUS, tedy zkratkou First Lady of the United States (první dáma Spojených států), kterou měla nasazenou na hlavě.

Oblečení Donalda Trumpa bylo více v souladu s tím, co obyčejně politici nosí při návštěvách místa tragédie. Oblečen byl do bundy do deště, khaki kalhot a pevných hnědých bot.

Prezidenta doprovází kromě manželky Melania také několik ministrů jeho administrativy. Trumpova mluvčí Sarah Huckabeeová Sandersová novinářům řekla, že prezident se do Texasu vrátí zřejmě v sobotu, kdy připravuje i návštěvu sousední Louisiany.



Sandersová uvedla, že Trump se chce během návštěvy Texasu zaměřit na koordinaci záchranných a rekonstrukčních prací mezi úřady na místní, státní a federální úrovni. „Prezident si chce být jistý, že žádná činnost nenaruší rekonstrukční úsilí,“ vysvětlila.