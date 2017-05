Meltingpot, diskusní fórum Colours, zveřejňuje první jména hostů

Autor série městských fantasy z Londýna Ben Aaronovitch, autorka knihy Tady vaše fatwa neplatí Karima Bennoune, indický informatik a autor proslulého experimentu Hole-in-the-Wall, který inspiroval knihu Q & A, předlohu filmu Milionář z chatrče Sugata Mitra, válečný zpravodaj New York Times, držitel Pulitzerovy ceny i World Press Photo Ben C. Solomon či populární polský novinář a spisovatel Mariusz Szczygiel. To budou některé z osobností, které se sjedou na fórum Meltingpot, jež v Ostravě proběhne podruhé.

Na fórum zavítají i některé osobnosti české vědy a veřejného života, ať už žijící doma nebo v zahraničí. Bude mezi nimi cestovatelská legenda Miloslav Stingl, ekonom Milan Zelený, filozof, sociolog a esejista Václav Bělohradský profesor historie Igor Lukeš, překladatel a shakespearolog Martin Hilský nebo geolog a spisovatel Václav Cílek.

„Jde o osobnosti, které nejenže dosáhly velkých úspěchů a staly se inspirací pro mnoho lidí, ale také dokáží o svých životech zajímavě vyprávět a diskutovat,“ říká ředitel pořádajícího neziskového spolku Antonín Parma. „První potvrzená jména reprezentují neobvyklou šíři oblastí a myšlenek, které letošní Meltingpot nabídne – reformy vzdělávání, osobní rozvoj, ekonomii, hudbu a další formy umění, ochranu lidských práv a národních zájmů či cestovatelství nebo zdravý životní styl,“ dodává.

Na 8 scénách vystoupí více než 150 osobností z celého světa. „Nechceme být další konferencí, ale spíše platformou, prostředím, kde si návštěvníci skrze osobní příběhy našich hostů dobijí energii a získají věrohodný pocit, že dává smysl přinášet pozitivní řešení bez ohledu na téma,“ doplňuje Antonín Parma.

Mezinárodní fórum Meltingpot bude přístupné všem návštěvníkům v areálu festivalu Colours of Ostrava. Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava, a tedy i na fórum Meltingpot, jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 690 Kč platí na limitované množství 4 000 kusů nebo do 31. května.