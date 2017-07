Meltingpot

Mike Chinoy: Blíží se chvíle, kdy Trump pošle Číňany k čertu

Americká administrativa postupně přitvrzuje svoje akce vůči Severní Koreji poté, co do USA vrátila vězněného studenta ve zbídačeném stavu. „Důležitá by byla velká akce proti čínským bankám a firmám v KLDR,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz americký expert na východní Asii Mike Chinoy. Podle něj využívá Čína nestálosti amerického prezidenta Donalda Trumpa ve svůj prospěch, což si ale prezident USA dřív či později uvědomí.