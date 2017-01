Merkelová a Hollande si připomenou oběti berlínského teroristického útoku

„Francouzský prezident a já pojedeme společně na Breitscheidplatz, abychom tam vzpomněli obětí předvánočního teroristického útoku,“ uvedla Merkelová. „Cestou tam chceme také ukázat, že si nenecháme vzít náš způsob života,“ podotkla německá kancléřka, podle níž je třeba terorismu čelit společně.



Při útoku kamionem na vánoční trh v západní části Berlína zabil v prosinci islamistický radikál 12 lidí a další desítky zranil.

Hollande v pátek Německo a především Merkelovou ocenil za to, že vždy při Francii stála, když tato země čelila terorismu. „Když byla Francie napadena, stála Angela Merkelová po mém boku,“ konstatoval. „Ukážeme solidaritu a zároveň hrdost na to, co jsme - svobodné a demokratické země,“ řekl k páteční návštěvě místa krvavého činu.

Na společném jednání chtějí oba politici diskutovat také o budoucnosti Evropské unie. Podle Merkelové, která se vyslovila mimo jiné pro obranu volného trhu, by se všechny unijní státy měly u nadcházejícího 60. výročí podepsání Římských smluv přihlásit k tomu, co mají společné, a k tomu, čeho v rámci evropských společenství dosáhly.

Hollande s Merkelovou se dotknou také budoucí spolupráce s novou americkou administrativou, která podle francouzského prezidenta představuje výzvy. Za tu Hollande považuje i vzestup populistů a extremistů v Evropě.