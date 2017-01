Merkelová: Německo nebylo důsledné při integraci, ani vracení běženců

Merkelová ve svém prvním větším veřejném vystoupení v novém roce znovu připustila dřívější nedostatky v migrační politice spolkové republiky. Již v loňském roce se přitom nechala slyšet, že Německo nebylo na masivní příchod uprchlíků v roce 2015 dostatečně připraveno.

V pondělí ve zhruba 40minutovém vystoupení zdůraznila jak nutnost lepší integrace běženců, kteří v Německu dostanou ochranu, tak důslednější vracení těch, kteří na azyl nebo jinou formu právní ochrany nemají nárok.

„Musíme být upřímní. V letech, kdy jsme měli málo lidí žádajících o azyl nebo těch, kteří potřebovali ochranu v souladu se ženevskými úmluvami, tak jsme ani jednu z těchto částí neprosazovali tak důsledně - a to platí pro všechny úrovně, od komunální přes zemskou až po spolkovou - jak by to bylo potřeba,“ konstatovala německá kancléřka.

Pokud jde o lepší návratovou politiku, vidí Merkelová nutnost dohody se zeměmi jako jsou Maroko, Alžírsko, Tunisko nebo Egypt. V tomto úsilí přitom podle ní musí ministru vnitra pomoci i ostatní členové kabinetu.

Šéfka německé vlády v pondělí také výslovně ocenila postup policie při novoročních oslavách v Kolíně nad Rýnem, který v zemi vyvolal diskuse, protože při něm policie dočasně zadržela více než 100 osob původem většinou ze severní Afriky. Široké nasazení policistů na Silvestra pomohlo podle zastánců zákroku zabránit opakování situace před rokem, kdy v centru města převážně muži pocházející ze severu Afriky masově napadali ženy.