Meteorologové v Brně vyhlásili smogovou situaci

Podle webu Českého hydrometeorologického ústavu platí smogová situace i ve Zlínském a Olomouckém kraji a také v části Moravskoslezského kraje.



Smogovou situaci v Brně meteorologové naposledy vyhlásili 20. ledna, ještě ten den ji rozšířili na celý Jihomoravský kraj. Odvolali ji o dva dny později.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku a jen krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.