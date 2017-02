Meterologové varují. Ledovka opět zasáhne Česko a vydrží až do soboty

Výstraha ČHMÚ před ledovkou platí od pátečního poledne do sobotních 09:00 pro Karlovarský a Ústecký kraj, od pátečních 20:00 do sobotních 12:00 pro Středočeský, Plzeňský a Jihočeský kraj, Prahu a Českolipsko a od půlnoci do sobotního poledne pro Pardubický a Královéhradecký kraj a Vysočinu. Obyvatele Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje pak meteorologové varují před tvorbou náledí od pátečních 18:00 do sobotních 08:00.



„Předpokládáme, že již v pátek odpoledne se začnou na západě a severozápadě Čech vyskytovat místy dešťové srážky, většinou mrznoucí. Večer a v noci na sobotu bude od západu postupovat přes Čechy a Českomoravskou vrchovinu hlavní pásmo dešťových srážek, které budou při očekávaných teplotách slabě pod nulou namrzat a vytvářet ledovku,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.

Na jižní Moravě čekají meteorologové převážně teploty nad nulou, takže tam je pravděpodobnost tvorby ledovky minimální. V severovýchodní polovině Moravy a ve Slezsku sice také výskyt ledovky nepředpokládají, ale od pátečního večera do sobotního rána se může částečně protrhávat oblačnost, takže se mohou vytvořit zmrazky a náledí z roztátého sněhu.