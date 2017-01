Elektrobusy jsou dobrou zprávou pro životní prostředí

Nikoho asi nepřekvapí, že jako člen Strany zelených dávám přednost veřejné dopravě před individuální automobilovou. Jeden autobus, tramvaj, vlak metra odvezou mnohonásobně vyšší počet pasažérů než osobní automobil. A protože počet aut stále roste, je nutné dostat co největší počet lidí do prostředků veřejné dopravy.

Automobilová doprava má nesporně několik negativních důsledků: nepřináší jen škodlivé emise a hluk, ale zvyšuje zahuštění provozu, který často kolabuje v kolonách, a tím se hluk a emise násobí. Věřte, že v Praze 4, kudy prochází tak dopravně zatížené komunikace jako Severojižní magistrála, Jižní spojka a také Spořilovská ulice, na kterou je kvůli nedokončenému Pražskému okruhu svedena těžká nákladní doprava, včetně kamionů, o tom něco víme. Je tedy jasné, proč je pro nás hlavní možností podpora a zkvalitňování městské hromadné dopravy.

V uplynulých dvou letech jsme při jednáních s hlavním městem a dopravním podnikem prosadili metrobusy a tramvaje s krátkými intervaly, cestující tak nemusí dlouho čekat a MHD jich přepraví mnohem víc. Do Prahy 4 zajíždějí nově navíc dvě tramvajové linky, což pro naše obyvatele podstatně zlepšuje dopravní obslužnost, především dostupnost centra i jiných městských částí. Prosadili jsme levnější tramvajenku za 3650 korun ročně, aby se veřejná doprava stala pro Pražany atraktivnějším způsobem dopravy. Podporujeme postupné rozšiřování oblastí ve Středočeském kraji, které jsou zahrnuty do Pražské integrované dopravy, aby u nás ubylo aut lidí, kteří do Prahy dojíždějí za prací.

Významným příspěvkem pro životní prostředí v Praze 4 může být v krátké budoucnosti použití alternativních paliv, tj. plynofikace a elektrifikace vozového parku, popelářskými vozy Pražských služeb na plyn počínaje až po experimentální využití elektrobusů, které představují budoucnost bezemisní a nízkoemisní dopravy ve městě.

Dva nové české elektrobusy značky SOR, které jezdí na trase Budějovická – Brumlovka, ujely za devět měsíců ostrého provozu přibližně 35 000 kilometrů a přepravily více než půl milionu cestujících. Jsou to první elektrobusy nasazené do ostrého provozu v pražské hromadné dopravě, které navíc mohou cestující využívat bezplatně. Projekt je společnou iniciativou místního developera, Skupiny ČEZ a lokálního dopravce a jeho cílem je snížit zatížení životního prostředí. Jejich přínos je nesporný, protože k primární výrobě elektrické energie dochází za kontrolovaných podmínek jinde a v Praze už autobusy jezdí bez výfukových zplodin.

A je tu ještě jedna důležitá věc, bez které si není možné podstatné zkvalitnění MHD představit. Mám na mysli odstraňování bariér ve veřejné dopravě, aby autobusy, tramvajemi a metrem mohli cestovat i senioři a hendikepovaní.