Michael Keaton proti létajícímu slonovi. To vše pod taktovkou Tima Burtona

Paní slonice Dumbová svého syna milovala nadevše na světě. Ostatní se ale Dumbovi posmívali, protože měl příliš velké uši. Oporou je mu myšák Timothy, který nikdy nesundá svůj kostým cínového vojáčka. Dumbo zjistí, že pomocí velkých uší umí létat, a z vysmívaného slona se rázem stává cirkusovou hvězdou. Původní film bezesporu patří mezi animovanou klasiku studia Disney.

Michael Keaton v interview pro Good Morning America potvrdil že si v připravované hrané verzi Dumba střihne zatím blíže nespecifikovaného padoucha. To bude druhá Keatonova záporná role v blízké době, protože ve snímku Spiderman: Homecoming (česká premiéra 6. července 2017) se snažil zabít spidermana jako okřídlený záporák Sup (Vulture). Keaton si spolupráci s Burtonem chválí: „V jeho blízkosti prostě chcete být. Chcete tam být, protože on je originální, unikátní a hlavně umělec.“

Je možné, že si Keaton zahraje Vandemera, chladného vlastníka cirkusu ve kterém Dumbo vystupuje. Vandemere se pro peníze neštítí ničeho. Hereckou sestavu by měli doplnit i Colin Farrell a Eva Greenová.

Pro Michaela Keatona a Tima Burtona nepůjde o první spolupráci. V roce 1988 si Keaton zahrál v Burtonově snímku Beetlejuice. V letech 1989 a 1992 zase americký herec dvakrát ztvárnil maskovaného mstitele Batmana. Pak si ale dali pauzu na pětadvacet let.