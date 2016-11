Hašek ve stejné kanceláři před osmi lety již coby šéf poslaneckého klubu sociální demokracie působil. Jeho školitelem byl spoluvlastník kanceláře Vladimír Kostka.

Dnes je hlavní tváří kanceláře jeden z nejvlivnějších tuzemských právníků Miloslav Jansta, který podporoval Haška v době lánského puče. „Michal Hašek k nám teprve nastoupí. Už u nás ale pracoval. Věnovat by se mohl obchodnímu a občanskému právu, to je základ,“ řekl LN Jansta. Podle něho bude muset Hašek jako každý jiný chodit na školení. Do Prahy by měl dojíždět a klientelu by si měl shánět Hašek sám. „Je chytrý. Musí si na sebe vydělat,“ dodal se smíchem Jansta, který rovněž zastává funkci předsedy České unie sportu.

Hašek spadl z politického výsluní po podzimních neúspěšných krajských volbách. Jím vedená sociální demokracie skončila až na třetím místě a Hašek přišel o hejtmanskou židli. Někdejší lánský pučista a oblíbenec prezidenta Miloše Zemana však není v soukromé sféře elévem. Loni v srpnu Lidové noviny upozornily, že Hašek získal funkci v Kazachstánsko-české smíšené obchodní komoře, která vznikla na Štědrý den roku 2014. „Kazachstán považuji za perspektivní zemi pro ekonomickou spolupráci s českými regiony. To je důvod mého angažmá, které je bezplatné,“ komentoval tehdy Hašek funkci místopředsedy představenstva.