Politická kariéra: v roce 1996 poprvé usedl v Senátu za Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka (ještě jako nezávislý na kandidátce ČSSD), mandát ve svém obvodu obhájil třikrát, v letech 2002, 2008 a 2014; dlouhodobě působil v senátním výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož byl místopředsedou; v letech 2008 až 2010 byl místopředsedou Senátu; po volbách třetiny senátorů v roce 2010, po kterých získala ČSSD nadpoloviční většinu 41 hlasů, byl zvolen prvním zástupcem sociální demokracie v čele horní komory od jejího obnovení v roce 1996 Členství v politických stranách: členem ČSSD je od roku 1997, před listopadem 1989 byl v KSČ Rodina: ženatý, má dceru a syna

Jako jediný ze senátorů zasedá v horní parlamentní komoře nepřetržitě od prvních voleb v roce 1996.

Jako jediný ze senátorů zasedá v horní parlamentní komoře nepřetržitě od prvních voleb v roce 1996. Funkci šéfa ČMKOS opustil na jaře 2010 na základně vlastního rozhodnutí. Uvedl, že se chce plně věnovat veřejné činnosti.

Odborům bylo pod jeho vedením (ale i pod vedením jeho předchůdce Richarda Falbra) vyčítáno napojení na sociální demokracii. Štěch k tomu říkal, že tím je jeho postoj čitelný, a navíc prý umí v případě potřeby dát přednost zájmům odborů před stranickými.

Z titulu funkce předsedy Senátu to byl právě Štěch, kdo v říjnu 2011 vyhlásil termín historicky první přímé volby prezidenta.