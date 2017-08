Miliardář Dědek do sněmovních voleb nepůjde. Kandidátku STAN opustil po třech týdnech

PRAHA Miliardář a majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek nakonec nebude v podzimních parlamentních volbách kandidovat za Starosty a nezávislé. Původně měl být jedničkou v Ústeckém kraji, hnutí však po třech týdnech opouští. Z kandidátky údajně odchází v dobrém po dohodě s vedením partaje. STAN chce podporovat nadále.

Dalibor Dědek začal se Starosty spolupracovat na začátku srpna poté, co došlo k rozpadu koalice STAN s KDU-ČSL. Za cíl si dal hledání nezávislých osobností, které by za hnutí šly do voleb a nakonec se ujal i místa na ústecké kandidátce. Po třech týdnech se ale rozhodl z ní vystoupit. Svůj záměr oznámil v rozhovoru pro Seznam Zprávy.



„Po dohodě s vedením STANu jsem odstoupil z kandidátky. Důvod je, že jsem si v klidu uvědomil, že místo toho, abych výrazně pomáhal, tak trošku škodím,“ vysvětlil Dědek.



Podle volebního lídra Starostů Jana Farského se nyní vrátí majitel firmy Jablotron vrátí do své předchozí role. „Bude nám pomáhat s celorepublikovými tématy a bude naším výsostným podporovatelem,“ konstatoval Farský.

„Další Babiš“

Na kandidátce skončil prý mimo jiné skončil kvůli mediální nálepce „dalšího miliardáře, který se chce dostat do politiky“, uvedl Farský. „Tím, že do toho vstoupil Dědek, tak se okamžitě objevily titulky, že další miliardář prahne po moci, Dědek si koupil STAN a je to další Babiš,“ dodal Dědek v rozhovoru.



Jistou chybu vidí i ve webu, na kterém Dědek hledal pro Starosty „slušné“. „Výzva měla efekt, že lidi se začali ptát: ‚Hrome, to v tom STAN, nejsou slušní?‘,“ uvedl.

Navíc podle něj deklarované hledání dalších nezávislých tvářích mohlo vyvolávat představu, že Starostové nejsou jednotní. Svou roli nyní vidí Dědek v tom, aby po celé republice bojoval za hlasy pro STAN. „Nechci ve své práci polevit, naopak chci přidat,“ uvedl. Připustil, že v problémech Ústeckého kraje by se musel teprve zorientovat.

První místopředseda STAN Vít Rakušan odmítl možnost, že by kroky kolem Dědka byly zmatečné. „STAN ohlásil spolupráci s Daliborem Dědkem, ta nadále trvá. My podle mého názoru z určitého úhlu pohledu tu situaci zpřehledňujeme a odnímáme ze STAN zátěž v tom pohledu, že někdo si kupuje politické hnutí,“ řekl.

