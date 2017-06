Miliardář Soros věří, že na brexit nedojde. Pokud ne, britská ekonomika zpomalí

Podle finančníka by britská ekonomika, pokud z brexitu nevycouvá, mohla zpomalit. „Ekonomická realita už Spojené království dohání, okamžik pravdy se rychle blíží,“ domnívá se miliardář. Není sice možné vrátit se zpět, ale Britové vždy mohou změnit názor, doufá.



Britská ekonomika prokázala po loňském referendu odolnost, i když ostrovní měna se v hodinách po referendu prudce propadla. Ale hospodářství, které patří k nejdynamičtějším, roste od té doby ze zemí G7 nejpomaleji. Příčinou je podle Sorose prudký pokles libry, který způsobil zvýšení inflace a negativně ovlivňuje spotřebu.

Kombinace zvyšujících se cen a zpomalení ekonomického růstu představuje pro britskou centrální banku výzvu, kterou podle miliardáře podcenila. „Domácnosti si uvědomují, že jejich životní úroveň se snižuje a že budou muset změnit své spotřební návyky,“ prohlašuje Soros. „A aby věci byly ještě horší, rychle si všimnou, že se příliš zadlužily.“

Pokud chce premiérka Theresa Mayová setrvat během dvouletého vyjednávání o brexitu v úřadu, měla by podle Sorose rychle změnit svůj přístup. Musí se zasadit o to, aby Británie zůstala uvnitř evropského volného trhu. „Rozvodové řízení bude trvat nejméně pět let a během této doby se uskuteční nové volby,“ prohlašuje Soros. Ale „pokud vše půjde dobře, tak se obě strany ještě než se rozvedou, znovu vezmou“, míní finančník.