Milion pro nemocnou neteř kajakáře Hradilka. Díky sbírce dostala nový terénní vozík

Složitý životní příběh teprve čtyřleté Boženky Hradilkové, neteře známého kajakáře Vavřince Hradilka, přiměl pětici známých českých sportovců zapojit se do kampaně na její podporu.

O nemoci: Spinální svalové atrofie (SMA) je vrozené onemocnění , při němž dochází k postupnému ubývání svalstva , a tedy schopnosti se pohybovat.



Nejčastěji bývají postiženy dolní končetiny. Nemocní mívají dále potíže s polykáním, později i s dýcháním.



Postup nemoci se u každého jedince projevuje jinak, ovlivňuje ji řada faktorů. Jednou z vážných a častých komplikací je dechová nedostatečnost, která se může stát i příčinou smrti.



Toto onemocnění jako takové je zatím nevyléčitelné. V zahraničí probíhají klinické studie zabývající se budoucí možností léčby SMA.



Dívenka odmalička zápasí s genetickou nemocí zvanou spinální muskulární atrofie, při níž dochází k oslabení svalů a postupnému úbytku svalových vláken. Je slabá a není schopna se sama pohybovat. Neotočí se v postýlce, neudrží se na židli, nezvládne ani spolknout větší kusy jídla.

„Je to velká bojovnice, mnohem větší než my, ale bez pomoci se prostě neobejde,“ vyzval k pomoci zakladatel kampaně s názvem Sportovci hrdinům moderní pětibojař Honza Kuf společně s jeho sportovním kolegou Davidem Svobodou, snowboardistkou Evou Samkovou, kajakářem Vavřincem Hradilkem a akrobatickým lyžařem Tomášem Krausem.

„Božence jsou čtyři roky, má spinální muskulární atrofii a taky hromadu snů. My máme placky z olympiád a světových šampionátů a taky obrovskou vůli Božence pomoci. Pojďte do toho s námi,“ stalo se nepsaným mottem kampaně na webu HitHit.cz, která probíhala v prosinci loňského roku.

Do té se k dnešnímu dnu zapojilo více více než šest set lidí. Dohromady přispěli ve dvou oddělených sbírkách částkou v celkové výši 979 762 korun, což je daleko více, než v co rodina Hradilkových vůbec doufala. K Vánocům tak Boženka dostala nový terénní vozík, který jí v budoucnu může v lecčems ulevit.

Milion na nový vozík i léčbu

„Už jsme ho doma testovali, Boženka je z něj nadšená a my jsme za něj hrozně rádi. Vozík ale ještě musí projít řadou úprav, aby byl uzpůsoben jejím potřebám. Zatím ho nemůže ovládat. Je na jeho ovládání slabá,“ řekl serveru Lidovky.cz otec Boženky Václav Hradilek.

Pokud by z vybrané částky po předělání vozíku zbyly nějaké prostředky, rodina by jimi chtěla pokrýt náklady na cestu a léčbu ve Francii. „Kdyby to nevyšlo, chtěli bychom peníze použít na přístavbu kolejnic v domě, protože Boženka už začíná být těžká,“ uvedl dále otec nemocné dívky.



Celá rodina si váží pomoci od druhých o to více, že se o sbírku postarali v době, kdy Boženka bojovala s kašlem a teplotami, což je pro ni extrémně vysilující, a její rodina se tudíž nemohla nemohla plně soustředit na shánění finanční injekce. „Je neuvěřitelné, s jakou vervou se do toho všichni kolem nás pustili,“ ocenil práci lidí zapojených do kampaně Václav Hradilek.