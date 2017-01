Miliony Číňanů se vydaly domů slavit lunární Nový rok. Jde o 2,98 miliardy cest

Na svátky se vracejí do svých domovů migrační dělníci, studenti a další lidé, aby oslavili Nový rok se svými rodinami. Pro mnohé je to jediná příležitost za rok, kdy mohou vidět své blízké.



Čínský Lidový deník uvedl, že během svátečního období od 13. ledna do 21. února Číňané uskuteční podle odhadů 2,98 miliardy různých cest. Úřady očekávají, že proti loňsku vzroste počet cest kolem Nového roku v Číně o 2,2 procenta. Většina cest - odhadem 2,52 miliardy - bude po silnici. Na vlaky by mělo připadnout asi 356 milionů cest. Největší nárůst popularity zaznamenává letecká doprava, ve srovnání s minulým rokem by cest mělo být o deset procent více, asi 68,3 milionu.

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění mají lidé cestující vlakem největší obavy z ceny jízdenek a čekání na nádražích. Řada Číňanů si také stěžuje na problémy s nákupem jízdenek on-line. Vzhledem k obrovskému počtu lidí, kteří si před Novým rokem chtějí koupit lístek na vlak, oficiální stránky čínských drah neustále kolabují. Lidé tak tráví hodiny u počítače ve snaze pořídit si jízdenku. Nakonec ji často nezískají, protože poptávka přesahuje počet dostupných míst ve vlacích.

Některé cestovní kanceláře a společnosti zaměřené na prodej jízdenek přišly v posledních letech s aplikacemi, které dávají za poplatek 20 až 200 jüanů (73 až 730 korun) větší šanci - i když ne záruku - zajistit si místo ve vlaku, poznamenala agentura Reuters.

Šuang Sü, která pracuje v cestovní agentuře v Pekingu, začala shánět jízdenky do svého domovského města Čchung-čchingu dva týdny před plánovaným odjezdem na novoroční dovolenou. Oficiální stránky železnice ale opakovaně kolabovaly. Sü proto zaplatila navíc poplatek 60 jüanů (220 korun) za využití aplikace, která jí umožnila pořídit si dvě jízdenky v ceně 1535 jüanů (5639 korun) na vysokorychlostní vlak z metropole na jihozápad. „Neměla jsem jinou možnost,“ podotkla.

Řada diskutérů na sociálních sítích ale tyto praktiky přirovnává k černému trhu. „Nevidím velký rozdíl mezi těmito aplikacemi a překupníky,“ podotkl podle Reuters jeden z uživatelů.

Podobný názor má i právní poradce Čao Čan-ling. „Využívání tohoto softwaru v podstatě umožňuje kupujícím předběhnout ve frontě. Když lidé využívají těchto technologií k předbíhání ve frontě, pak více lidí, kteří využívají oficiální stránky železnice, jízdenky nedostanou,“ uvedl.