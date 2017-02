Milujeme boj proti korupci. Vláda si dovolila moc, vysvětluje obří protesty Rumunka

Lidovky.cz: V Rumunsku funguje speciální protikorupční úřad, který velmi tvrdě postupoval proti korupci. Přestává mít podporu pro svou práci?

Lidé hlavní prokurátorku úřadu Lauru Kövesiovou milují. Vidí ji jako zachránkyni Rumunska od korupce. To je samozřejmě přehnané, ale odvádí vynikající práci. Od doby, co nastoupila do funkce, počty úspěšných případů se zvýšily. Na druhou stranu se ale korupce celkově natolik nezměnila. Lidé jsou nadále zkorumpovaní, protože pořád hledají různé kličky, jak obejít zákon a uniknout stíhání.

Lidovky.cz: Takže je protikorupční úřad nadále potřebný, ale vyhláška nové vlády se jeho činnost snažila podrýt?

Šli proti celému protikorupčnímu hnutí. Kromě hlavního úřadu totiž existuje ještě další spousta občanských hnutí, která se hlasitě ozývají proti korupci. Také partneři z Evropské unie a NATO veřejně podporují protikorupční boj. Prezident Iohannis

PROČ LIDÉ PROTESTOVALI PROTI SPORNÉMU NAŘÍZENÍ? Schválené nařízení, k němuž není nutný souhlas parlamentu a které mělo záhy automaticky vstoupit v platnost, by zbavilo trestnosti některé dosavadní trestné činy, včetně zneužití úřadu, jež nezpůsobí větší finanční škodu než 200 tisíc lei (1,2 milionu korun). Potřebu přijmout sporné nařízení vláda ospravedlňovala nutností ulevit přeplněným věznicím. Experti ale poukazují na to, že se to spíš týká skutečnosti, že v poslední době byla odsouzena nebo je souzena za korupční jednání řada i sociálnědemokratických politiků. Těžit z kontroverzní milosti může i vůdce Sociálnědemokratické strany (PSD) Dragnea, který loni dostal dvouletou podmínku za zmanipulování voleb. Kvůli tomu se po vítězství své strany v prosincových volbách nemohl stát premiérem. Rumunsko patří v Evropě ke státům s nejrozšířenější korupcí, úplatky se tam požadují ve státní správě i v mnoha oblastech veřejného života. Snaha zastavit zneužívání úřadů a jiných výsadních postavení se v posledních letech v Rumunsku viditelně zintenzivnila. Speciální protikorupční úřad v uplynulých třech letech obžaloval téměř 2000 lidí v případech zneužití postavení, celková škoda podle médií dosahuje v přepočtu kolem 27 miliard korun.



také velmi kriticky vystupuje proti korupci. Ještě v tu noc, kdy vyhlášku vláda schválila, se před Úřadem vlády sešlo spontánně asi tisíc lidí. Dívala jsem se na televizi a cítila jsem pouze zlost. Mluvila jsem o tom s dalšími lidmi a shodli jsme se, že ten pocit jsem měli všichni. Všechny následující večery a noci to už bylo organizováno na sociálních sítích. Nejdříve protestovali pouze mladí lidé, dvacátníci, třicátníci. Ti ale následně začali přivádět i své rodiče a prarodiče. Nabalovalo se to jako sněhová koule.

Lidovky.cz: Takže to není pouze o mladých, ale semkli se lidé všech věkových kategorií?



Ano, protože byl dostatek času na to, aby se protesty rozšířily. Nařízení, které vláda schválila, se objevilo v úředním věstníku s tím, že v platnost vejde o deset dní později. Lidé řekli, že budou protestovat celých 10 dní, než se tak stane. Den za dnem o tom vědělo více lidí a tak byli účastníci čím dál rozmanitější.

Lidovky.cz: Jaká byla Vaše osobní motivace protestovat?

Žijete v zemi, kde čekáte na metro, které nepřijíždí, místní radnice se nestarají o pořádek na ulicích a řešíte další různé malé problémy. Denně v sobě potlačujete frustraci. Politici vás nerespektují a vzdorují každodenně vaší vůli. Ale když se nikdo nikdy pořádně neozval, mysleli si, že si mohou udělat, co chtějí. Myslím, že lidi konečně zareagovali, protože toho už na ně bylo moc. Nechtěli nechat vrátit zpět všechen pokrok, kterého v protikorupčním boji Rumunsko dosáhlo.

Lidovky.cz: Cítíte se teď uspokojení, nebo lidé budou dále protestovat, i když dosáhli svého krátkodobého cíle?

V neděli byly pocity takové, že i když vyhlášku zrušili, lidé chtějí zůstat bdělí. Myslím, že protestující budou dále chodit do ulic, ale v menších počtech.



Lidovky.cz: Někteří lidé volali po odstoupení vlády a nových předčasných volbách. Je něco takového ve hře?

Nejdříve všichni měli jeden hlavní požadavek, zrušit to nařízení. Teď se ale požadavky rozmělnily. Někteří chtějí odstoupení vlády, jiní i předčasné volby. Další zase budou prostě chtít udržet tlak na vládu. Takže mají různou motivaci. Myslím ale, že v určité chvíli musíme trochu ustoupit, protože nekonečný protest může rozředit dopad. Vláda je více a více nepřátelská. Žijí ve své bublině a zoufale chtějí zůstat u moci.

Lidovky.cz: Vy sama si myslíte, že by bylo dobré, kdyby vláda odstoupila?

Pokud ano, budu mít radost. Ale vím, že získali v demokratických volbách dost hlasů, takže jsou legitimní vládou. A i kdyby odstoupili, nevíme, jestli někdo nový bude lepší. Už teď mají hodně nepříjemnou nacionalistickou rétoriku a donucení k rezignaci by mohlo vést spíše k horšímu než k lepšímu.

Lidovky.cz: Je možné říct, že se něco změnilo v přemýšlení Rumunů díky posledním událostem?

Řekla bych, že protesty byly katalyzátorem občanského uvědomění. Když jdete jednou protestovat, máte pocit, že pak musíte chodit znovu a znovu. Hlavní poučení je, že musíme zůstat bdělí, více se zajímat o veřejnou sféru a zpochybňovat, co politici dělají. Uvědomit si, že máme moc něco ovlivnit. Nemůžete prostě jen volit jednou za čtyři roky. Je potřeba udržet určitý tlak na vládu, aby se vás nesnažila „podvést“. Všichni teď začali sledovat zprávy, číst noviny a navíc nevím o událostech v rumunské historii, kdy se lidé natolik propojili za jednu věc. Díky sociálním sítím je navíc ten dosah ještě mnohem větší.

Lidovky.cz: Byly i nějaké provládní protesty?

Vláda celkově nesla protesty špatně. Proto si lidé myslí, že v neděli zorganizovala protidemonstraci před prezidentským palácem. Tam protestující žádali prezidenta, ať rezignuje, odejde ze země a podobně. Na otázku, co si myslí o diskutované vyhlášce, odpovídali novinářům, že jim na ní nezáleží, přišli pouze podpořit vládu.