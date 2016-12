'Miluji jeho nápady.' Trump s Obamou konzultuje obsazení svého kabinetu

„Jeho doporučení beru velmi vážně. Jsou tam i lidé, které jmenuji, nebo jsem už jmenoval, a Obama si je velmi považuje,“ řekl v The Today Show televizní stanice NBC republikánský prezident.

Kromě personálních věcí prý Trump s Obamou probírá i největší výzvy, kterým Amerika bude v budoucnu čelit.

Že spolu dosluhující a nastupující hlava státu několikrát mluvili a radili se o nových ministrech, potvrdil i mluvčí Bílého domu Josh Earnest. „Prezident reaguje na dotazy a telefonáty svého nástupce,“ řekl mluvčí pro CNN. Dodal, že Obamu těší, když může poradit a asistovat nové administrativě.

Rozporuplně na Trumpův výběr reagoval Obamův viceprezident Joe Biden. Někteří ministři jsou podle něj velmi dobrou volbou, o jiných však hovořil velmi kriticky. „Myslím, že nikdo přesně neví, jak se budou chovat nově jmenovaní ministři. Důležité ale je zůstat ostražití a poukázat na to, když administrativa bude směřovat k poškozujícím a nebezpečným rozhodnutím,“ řekl Biden.

Trumpovy pravidelné diskuze s prezidentem Obamou se jeví překvapivě vzhledem k tomu, že při předvolební kampani byli navzájem hodně kritičtí. Trump několik let zpochybňoval Obamův rodný list a po celou kampaň kritizoval jeho zdravotnickou reformu. Naopak na svou osobu slyšel od Obamy posměšnou kritiku kvůli politické nezkušenosti.

„Musím vám říct, že jsem před tím Obamu vlastně nikdy nepotkal. Ale přiznávám se, že ho mám rád. Miluji jeho nápady, ačkoliv se často v názorech velmi lišíme,“ řekl ve středu Trump. Jestli jsou sympatie vzájemné, ale není jasné. Mluvčí Bílého domu Earnest nechtěl specifikovat, co si Obama myslí o svém nástupci.

Poprvé se oba politici potkali v Bílém domě dva dny po Trumpově volebním vítězství. Už na tehdejší schůzce mezi nimi bylo patrné zlepšení vzájemných vztahů. Obama řekl, že chce, aby jeho nástupce uspěl a udělá vše pro to, aby převzetí moci bylo co nejhladší. „Těším se na to, že se ještě mnohokrát potkáme,“ předpověděl tehdy Trump možné konzultace se svým předchůdcem.