Ministerstvo obrany ocenilo protikomunistické odbojáře, včetně otce Bohdalové

František Bohdal byl uznán in memoriam za protikomunistického bojovníka za to, že skrýval člověka, který plánoval emigrovat. Pro odbojovou skupinu také schovával zbraně a munici. Za svou činnost byl v polovině 50. let odsouzen do vězení. Ocenění v úterý převzala Bohdalová osobně. Ceremoniálu se zúčastnila i její dcera Simona Stašová.



Ministerstvo vnitra před několika lety zařadilo Bohdalovou pod krycím jménem Jaroslava na oficiální seznam spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti (StB). Herečka tehdy přiznala, že ji agenti StB kontaktovali začátkem roku 1959, tedy v době, kdy měla zavřeného otce. Za přilepšení pro otce ve vězení, či možnost, aby se její mladší sestra dostala na jazykovou školu, měla donášet na kolegy.

Podle Bohdalové ale k žádné spolupráci nedošlo. Spor s ministerstvem vnitra dospěl až k Pražskému městskému soudu, který počátkem roku 2004 uznal, že v oficiálních seznamech figurovalo její jméno neoprávněně. Ze spisu tak bylo nakonec vymazáno.

Ocenění samizdatových literátů

Osvědčení obdržel také třeba Otto Černý, který šířil samizdatovou literaturu, hlavně materiály Charty 77 a exilových periodik Listy a Svědectví. Stejně jako Heřman Chromý, který se navíc podílel na založení Mírového klubu Johna Lennona. Stanislav Devátý osvědčení dostal za soustavnou a dlouhodobou protikomunistickou činnost v nezávislých politických iniciativách, ale i za petice a prohlášení požadující dodržování lidská práva.

In memoriam byli oceněni mimo jiné Anežka a Josef Drašnarovi, kteří pomáhali odbojářům i zahraničním agentům.

Ministerstvo obrany dosud vyřídilo více než 80 procent žádostí o osvědčení účastníka třetího odboje. Získalo jej kolem 1200 lidí.