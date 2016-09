„Tyto radiolokátory jsou stěžejním prvkem pro zajištění přehledu o vzdušné situaci v prostoru vojenských letišť. Jsem rád, že jejich dodavatelem bude právě česká společnost Eldis,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Kontrakt za ministerstvo podepsal náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval. Výměna radarů podle něj byla potřeba hlavně kvůli prošlé životnosti stávajících přístrojů. „Jsme rádi, že vyhrála firma, která má tradici v této oblasti, mimo jiné servisovala ty současné radary, které už mají několikrát přetočený tachometr a jejichž životnost uplynula už dávno,“ řekl Koštoval.

Letištní radary budou umístěny na klíčová vojenská letiště ve Kbelích, v Pardubicích, Čáslavi a v Náměšti nad Oslavou. Jednatel společnosti Eldis Petr Krejcar řekl, že první radar dostane letiště v Pardubicích, a to do 180 dní po uzavření smlouvy. Termín pro poslední dodávku je do 30. listopadu 2018. Před uvedením do plného provozu je vojáci budou ještě testovat.

Armáda chtěla náhradu za dosluhující radary už v roce 2011, ale neúspěšná snaha nakoupit radary společně se Slovenskem jejich pořízení o dva roky protáhla. V roce 2014 proto ministerstvo vypsalo výběrové řízení, ale to muselo zrušit. Tehdejší zákon o veřejných zakázkách zakazoval, aby se tendrů účastnil jen jediný dodavatel. Tím tehdy byl také pardubický výrobce radarů ELDIS. Nové výběrové řízení proto obrana vyhlásila letos na začátku roku. „Jak vývoj rozpočtu ministerstva obrany, tak některých administrativních překážek týkajících se zákona o veřejných zakázkách výběrové řízení zpomalily,“ uvedl Koštoval.

Radary od firmy Eldis Pardubice používají i civilní letiště v Brně a Ostravě. „Dodali jsme i radary do zemí v Asii, například na hlavní letiště v Indii, v Jižné Koreji nebo Indonésii,“ uvedl Krejcar.