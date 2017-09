Ministerstvo zahraniční varuje turisty v Karibiku a na Floridě před hurikánem Irma

PRAHA Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na svých webových stránkách zveřejnilo upozornění, ve kterém doporučuje cestovatelům do Karibiku a na Floridu sledovat aktuální informace o hurikánu Irma, který se přibližuje přes karibské ostrovy směrem k jižní části Floridy.

„Všem, kdo plánují cestu do těchto oblastí, nebo se v této lokalitě již nacházejí, doporučujeme důsledně sledovat internetové stránky Národního centra pro hurikány,“ uvádí MZV s možností přihlášení se do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí.



MZV vyzývá všechny, kdo se v dané oblasti nacházejí, aby dbali pokynů místních úřadů a v případě nouze nabízí možnost kontaktovat pohotovostní linku zastupitelského úřadu na telefonním čísle +1 202 570 3028.



Hurikán Irma zesílil na pátý, tedy nejvyšší stupeň hurikánové škály. Ve středu dorazil na první z karibských ostrovů, ostrov Barbuda a míří dále na severozápad. Už ve středu zřejmě zasáhne Portoriko a podle Národního centra pro hurikány koncem týdne pravděpodobně dorazí na Floridu.