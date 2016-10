Jiří Brady tvrdí, že ho Hrad 12. října informoval, že bude vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. Poté, co se Herman sešel s dalajlamou, už Brady v seznamu oceněných není.



„Pokud od svého strýce vím, tak i kdyby se to stalo, tak on už by takovéto vyznamenání nepřijal,“ řekl Herman v ČT na žádost o komentář k Sobotkově sobotní výzvě k ocenění Bradyho. Vyznamenání Bradyho by bylo nejlepším a nejelegantnějším řešením situace, připojil se dnes předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Obdobný názor jako Sobotka a Hamáček zastává vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Herman také upřesnil, kdy a jak mu Zeman řekl o tom, že může zrušit Bradyho vyznamenání. Jejich rozhovor se podle Hermana odehrál 8. září venku na platformě na schodišti slovenského velvyslanectví.

„Tam mi prezident republiky Miloš Zeman řekl, že moji nominaci schválil, ale pokud se setkám s tibetským dalajlamou, taž že ji zruší. Takto to přímo formuloval,“ uvedl ministr kultury. Pražský hrad to popírá.

U stolu s Hermanem a Zemanem byli na slovenském velvyslanectví takéministři dopravy Dan Ťok (za ANO) a průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), debatu o udělování státních vyznamenání či Bradym ale podle svých vyjádření neslyšeli. Herman dnes uvedl, že jestli ostatní jeho rozhovor se Zemanem slyšeli, nemůže vědět. Byli blízko, ale mluvili i mezi sebou, řekl ministr kultury.

Osmaosmdesátiletý Brady by měl vystoupit na Staroměstském náměstí, kde se v pátek 28. října koná od 18.30 alternativní oslava státního svátku. „Pan Brady přislíbil účast. tak jestli mu to zdraví dovolí, tak přijde,“ sdělil LN Petr Gazdík, místopředseda sněmovny a šéf STAN.

Studenti organizují vzpomínkovou akci na počest Bradyho Studenti středních škol, zapojení do projektu Terezínská štafeta, uspořádají v úterý 25. října od 16.30 vzpomínkovou akci, koncert, JIRKO, DĚKUJEME. NEMLČÍME. Událost na Strossmayerově náměstí uctí památku dětí vězněných v terezínském ghettu za druhé světové války, mezi které patří i Jiří Brady.



Na akci také předá Bradymu ocenění prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář. Akademického ocenění za svou práci se Brady dočká také od Univerzity Palackého. Škola reaguje na to,že mu Hrad neudělí státní vyznamenání. Okolnosti předání ocenění od Univerzity Palackého se podle rektora zatím ladí. O ocenění Bradyho uvažují také představitelé Brna.