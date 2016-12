„Pan ministr si mě pozval včera, kdy ještě nebyl ani jmenován ve funkci, a sdělil mi, že ve čtvrtek končím. Nemám vůbec přicházet do zaměstnání a mám rovnou nastoupit do Fakultní nemocnice Vinohrady, kde už mě čeká pan ředitel a mám připravený plat,“ řekla serveru Lidovky.cz Kolaříková, která má na ministerstvu zdravotnictví na starosti majetkové a mezinárodní věci.

Podle jejich slov ji Ludvík ve středu vyzval, aby okamžitě vyklidila kancelář, kterou měla následně předat Romanu Prymulovi, bývalému řediteli královéhradecké nemocnice. Ten už údajně fyzicky čekal v budově ministerstva. Svou agendu měla zase předat náměstkovi pro legislativu Radku Policarovi.

Proti je služební zákon

Kolaříková ale není politickým náměstkem, nýbrž odborným a je tak chráněna služebním zákonem, který takovou změnu neumožňuje. K propuštění státního zaměstnance může dojít pouze v případě, že by dvakrát po sobě obdržel takzvaně špatné služební hodnocení, které se uděluje jednou ročně, vždy na začátku roku. Vyloučena je i okamžitá změna systemizace či zrušení určité pracovní pozice, k nimž může dojít pouze po dohodě ministerstva vnitra s ministerstvem financí a po následném schválení vlády.

Ministr Ludvík se k situaci odmítl vyjádřit a odkázal pouze na tiskové oddělení resortu. Ani odsud se ale nikdo po několika hodinách do uzávěrky textu nevyjádřil.

„Ministr mi lhal“

„Člověk, který ještě neusedl na post ministra, nezná vás, vaši práci a neměl ani čas se s ní seznámit a vyzývá vás, abyste skončil, jedná podle mě jasně účelově,“ uvedla Kolaříková, kterou Ludvíkovo jednání velmi překvapilo.

O celém incidentu již informovala šéfa státní služby Josefa Postráneckého a státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Iva Benedu. Sama nyní bude čekat, co se stane nadále, neboť její místo doposud zrušeno nebylo. „Ministr mi lhal, já jsem si to ověřovala a systemizace změněna není. Je schválena do posledního dne letošního roku,“ řekla. Do své kanceláře na ministerstvu tak ve čtvrtek dorazila, aby její absence nebyla vnímána jako neomluvená a nezavdala tak důvod ke svému propuštění.