Za zákaz kouření u bude Ústavního soudu bojovat ministr Ludvík. Zrušit ho chce 20 senátorů

Spolu s Ludvíkem by měl Chvojka do 5. června soudu zaslat podrobné vyjádření kabinetu. Minulý týden kabinet odmítl figurovat u Ústavního soudu při obhajobě zákona o střetu zájmů, který omezil podnikání vicepremiéra Andreje Babiše (hnutí ANO). Kuřáci a kuřačky by si v restauracích a barech v Česku měli podle přijatého zákona naposledy zapálit 30. května.

Dvě desítky členů horní komory kritizují vedle úplného zákazu kouření i zákaz prodávat alkohol a tabákové výrobky na akcích, které jsou hlavně pro děti. Poukazují na to, že zatímco se děti baví, jejich rodiče si mohou dát pivo a víno. Skupině zákonodárců vadí také zákaz prodeje alkoholu z automatů či odpovědnost hospodských za škodu, kterou způsobili podnapilí. Výhrady mají i k dalším ustanovením.



Podle 20 senátorů státní moc nemá lidem vnucovat životní styl, který považuje za správný. Zasahuje tak do svobody i soukromí. Mezi stěžovateli jsou třeba místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a Ivo Valenta (za Stranu soukromníků).

Sobotkova vláda se záměrem úplně zakázat kouření v restauracích přišla začátkem roku 2015. První verzi zákona Sněmovna loni v květnu odmítla. Ruku pro normu nezvedli ani někteří poslanci vládního hnutí ANO. Kabinet hned za pár dní Parlamentu poslal mírnější předlohu. Obě komory ji schválily a letos v polovině února ji podepsal i prezident.