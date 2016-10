Premiér Bohuslav Sobotka však po sečtení volebních okrsků řekl, že pro něj nabízená rezignace není téma a Mládka považuje za zkušeného ministra. „Postoupil do druhého kola. Je to téma, které otevřel on sám,“ uvedl Sobotka už dříve. Dodal, že pro něj to téma není. Otázku rezignace tedy nebude otvírat.



„Já jsem nikdy neříkal, že budu rezignovat, já jsem řekl, že dám funkci k dispozici, což jsem udělal před několika okamžiky,“ řekl v pondělí Mládek. Zároveň svůj slib okomentoval na Twitteru.



Dnes ráno jsem předal předsedovi vlády, dopis ve kterém jsem dal svou funkci k dispozici. Jak jsem slíbil. — Jan Mládek (@jan_mladek) 17. října 2016

Ostře sledovaný duel v Táboře mezi ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (ČSSD) a starostou Tábora Jaroslavem Větrovským (ANO) dopadl jednoznačně. Mládek získal 40,16 procenta hlasů, a tím pádem se do Senátu nedostane.