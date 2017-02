Ministr pro vnitřní bezpečnost Kelly: Zákaz migrace do USA nerozšíříme o další země

Kelly řekl, že by byl raději, kdyby byl zákaz vstupu do USA pro občany z vybraných zemí zveřejněn později, aby s ním nejprve mohli být seznámeni poslanci. Je tak zatím nejvyšším americkým představitelem, který připustil pochybení při zveřejňování kontroverzního Trumpova dekretu, napsala agentura AP.



Před výborem pro vnitřní bezpečnost Sněmovny reprezentantů ministr ohlásil, že neuvažuje o přidání nových zemí k původním sedmi, na něž se antiimigrační dekret vztahuje. Upravil tak prohlášení Trumpovy administrativy, že tento dekret by měl obsahovat seznam dvanácti zemí.

Přesto Kelly podstatu nařízení bránil a řekl, že smyslem je zajistit bezpečnost všem občanům USA. Dekret je podle něj ústavní a je nezbytné, aby Trump stávající imigrační praxi přehodnotil.



Před více než týdnem ale Reince Priebus, šéf štábu Bílého domu, navrhl Donaldu Trumpovi pravý opak. Podle jeho doporučení by se naopak seznam měl rozšířit. Tento seznam by podle něj měl obsahovat i Saúdskou Arábie, Pákistán, Afghánistán a Egypt.

Od pátku je kvůli verdiktu federálního soudce antiimigrační dekret dočasně zablokován.

Kelly se rovněž vyjádřil ohledně plánů postavit zeď podél mexické hranice dlouhé 3200 kilometrů. Věří, že stavba bude do dvou let v „plném proudu“. Zmínil také představu o tom, jak by hranice měla vypadat. Zmínil slova jako „fyzická bariéra“, pravděpodobně by se mohlo v určitých místech jednat i o plot.