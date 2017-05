Ministr Stropnický: Vrtulníky české armádě dodají USA nebo Itálie

Prezident USA Donald Trump opakovaně vyzývá státy NATO, aby odváděly na vojsko dohodnutá dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP); Česká republika podobně jako většina členských zemí tento cíl neplní - v současné době se české výdaje na armádu pohybují kolem jednoho procenta HDP.



Podle Stropnického je reálné, aby se výdaje do roku 2020 zvýšily na 1,4 procenta HDP, jak se současná vládní koalice v minulosti zavázala. Poznamenal, že současná vláda, ať už bude „pracovat v jakémkoli režimu“, musí připravit návrh rozpočtu na příští rok a rozpočtové výhledy na další dva roky. V nich podle ministra zvyšování obranných výdajů na 1,4 procenta zakotveno je. „Čili do toho roku 2024, 2025 toho docílíme (dvou procent HDP) a docílíme toho graduálně, docílíme toho tak, že nepřehřejeme ten akviziční proces. To je strašně důležité. A důležité je, že to americká strana chápe,“ dodal Stropnický. Zároveň poznamenal, že čeští zástupci mají připravený kalendář, který bude chtít Trump koncem května na summitu NATO v Bruselu. „Já jsem ho tady nastínil, ten rozpis časový, investiční a finanční,“ řekl.

Nákup víceúčelových vrtulníků

Tématem Stropnického jednání byla i otázka nákupu víceúčelových vrtulníků za několik miliard korun. České ministerstvo obrany chce zakázku zadat na základě mezivládní dohody. Do hledáčku se dostaly americké firmy Bell a Sikorsky Aircraft Corporation, francouzský Airbus Helicopter, italsko-britský koncern AgustaWestland, korejská Korean Airspace Industries a německá divize koncernu Airbus.

„Ministři vzájemně neprodávají a nekupují vrtulníky, to by asi nebylo vkusné. Ale samozřejmě že jsme o tom krátce pohovořili v tom smyslu, že Spojené státy se jako případný dodavatel dostaly do dalšího kola,“ řekl Stropnický. Ostatní nabídky podle něj byly „vytěsněny přirozeným selektivním způsobem na základě konkrétních dat a údajů“. České armádě by tak nové vrtulníky mohly dodat podle dřívějších informací médií firma Bell nebo AgustaWestland.

Stropnický poznamenal, že jeho úřad už do Itálie a USA poslal dopis. „Teď to bude trvat zhruba čtyři měsíce, protože ty dopisy vyvolávají sérii velmi precizních otázek, samozřejmě že cena je také velmi důležitá,“ dodal. Za další důležité aspekty označil politický rozměr a to, aby stroje splňovaly požadavky vojáků.

Český ministr poznamenal, že zakázka na vrtulníky není pro Spojené státy bezvýznamná, protože by znamenala 500 nových pracovních míst v Texasu. Zároveň by mohla být příkladem pro další armády, které o nákupu uvažují.

Podle Stropnického při setkání Mattis potvrdil, že česká armáda má dobrou pověst, co se týče nasazení v zahraničních misích a spolehlivosti v nich.