Ministři by neměli podnikat a vlastnit média, prohlásil po Zemanově vetu Sobotka

„Veřejný zájem je nutno chránit. Ministři by neměli podnikat, ucházet se o veřejné zakázky a vlastnit média. Veto prezidenta proto přehlasujeme,“ napsal Sobotka na twitteru. V září Sněmovna zákon přijala hlasy 135 ze 183 přítomných poslanců, v listopadu potvrdila předlohu se senátními úpravami hlasy 125 ze 174 poslanců. Pro přehlasování veta je třeba 101 hlasů.

Novela zákona o střetu zájmů počítá s tím, že firmy vicepremiéra a ministra financí Babiše se nebudou moci ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Nemohl by také stejně jako jiní členové vlády provozovat média.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek doufá, že Sněmovna přehlasuje veto zákona o středu zájmů, o němž v pondělí rozhodl prezident Miloš Zeman. Podle Kalouska je přijetí zákona, který mimo jiné omezuje podnikání vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), v zájmu volné soutěže politických stran a v zájmu liberální demokracie.

Samotné Zemanovo rozhodnutí vetovat zákon, kterému se přezdívá „lex Babiš“, podle Kalouska není překvapivé. „Politické spojenectví pana prezidenta s panem předsedou Babišem je již delší dobu zcela zřejmé,“ uvedl.

„Já jsme přesvědčen, že Poslanecká sněmovna setrvá na svém názoru, protože je to v zájmu volné soutěže politických stran, tedy je to v zájmu liberální demokracie. Argumenty pana prezidenta jdou zcela proti tomu veřejnému zájmu,“ řekl. Podle Zemana je předpis v rozporu s českým ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv.

„Já bych si také přál, aby ten zákon neexistoval, protože veřejné mínění by nikdy nedovolilo takový konflikt zájmů, takovou kumulaci moci. Pokud jsme se dostali do situace, kdy to veřejné mínění akceptuje díky tomu, že mediální trh není zcela svobodný, tak prostě zákon je minimum morálky a aspoň zákon má říkat, že něco takového není slušné,“ uvedl Kalousek.

Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka má prezident Miloš Zeman právo vetovat zákon o střetu zájmů, který měl mimo jiné omezit podnikání vicepremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Bělobrádek ale předpokládá, že Sněmovna pondělní prezidentské veto přehlasuje.

„Je to jeho ústavní právo,“ napsal Bělobrádek v tiskové zprávě v reakci na Zemanovo veto. Zopakoval ale zároveň svůj dřívější předpoklad, že poslanci prezidenta přehlasují

Autor některých pasáží „lex Babiš“ Chvojka čeká, že poslanci přehlasují Zemanovo veto. Krok prezidenta nevidí jako účelový, ale jako vyjádření názoru.

Babiš naopak Zemanovo rozhodnutí vetovat novelu zákona o střetu zájmů vítá. Dodal, že předpisem ho všechny ostatní strany chtějí dostat z politiky.

Veto ukazuje na sbližování Zemana s Babišem

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana vetovat novelu o střetu zájmů je podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) překvapivé vzhledem k tomu, že hlava státu byla vždy pro regulaci šedé ekonomiky. Je také nešťastné, pokud Zemanovo veto souvisí s jeho nadstandardními vztahy s předsedou ANO Andrejem Babišem, jehož podnikání se změny týkají. Štěch to v pondělí uvedl v prohlášení.

„Rozhodnutí prezidenta je pro mě překvapivé. Vždy v minulosti, zejména, když byl premiérem, zastával Miloš Zeman názor, že potřebujeme regulační mechanismy proti šedé ekonomice a zneužívání pravomoci veřejných činitelů,“ uvedl šéf Senátu.

Není podle něj možné vyloučit, že motivace k jeho rozhodnutí souvisí s jeho nadstandardními vztahy, které v poslední době rozvíjí s Andrejem Babišem. „Pokud takový postoj souvisí s nadcházejícími volbami, je to pro naši zemi nešťastné,“ poznamenal Štěch.

Totéž si myslí i šéf opoziční ODS Petr Fiala, podle nějž rozhodnutí Zemana vetovat novelu zákona o střetu zájmu dokládá sbližování prezidenta s šéfem hnutí ANO Babišem.

Zemanovo sbližování s Babišem bylo zřetelné naposledy při prezidentově prosincovém projevu v Sněmovně. Zeman v něm mimo jiné naznačil, že by Babiše nominoval na Nobelovu cenu, pokud se letos podaří udržet přebytek rozpočtu. Spekuluje se o tom, že by Zeman mohl Babiše jmenovat příštím premiérem a získat jeho podporu v prezidentských volbách.